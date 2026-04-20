¿Y los delanteros de Olimpia? Así marcha la tabla de goleadores de Liga Nacional de Honduras; Eddie se despegó

El uruguayo<b> Rodrigo De Olivera</b>, ahora en <b>Motagua</b>, no pierde el paso y suma ocho goles en esta edición. Recordemos que el charrúa fue el rey artillero del torneo anterior con 19 conquistas, y aquí lleva solo uno de penal. Su experiencia y definición lo mantienen como una amenaza letal para cualquier defensa.<br /><br /><b>Edwin Solano </b>irrumpe con fuerza en la lista vestido con los colores del <b>Platense</b>, alcanzando siete goles sin depender de penales. Su explosión llegó en la jornada más reciente, donde firmó un hat-trick ante la UPNFM, elevando su cuenta de manera espectacular y convirtiéndose en el héroe inesperado de su club.<br /><br /><b>Erick Puerto</b>, también del <b>Platense</b>, comparte esa marca de siete tantos, aunque dos de ellos fueron desde el manchón penal. El atacante comenzó teniendo un torneo muy gris, pero se ha repuesto sobre el final.<br /><br /><b>Jhon Kléber de Oliveira</b>, el brasileño de <b>Motagua</b>, registra seis goles limpios, todos de jugada elaborada. Su movilidad y olfato en el área lo posicionan como un lujo para los azules, que buscan dar pelea en la recta final. Recordando que el atacante es suplente de De Olivera.