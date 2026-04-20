¿Y los delanteros de Olimpia? Así marcha la tabla de goleadores de Liga Nacional de Honduras; Eddie se despegó

El torneo de la Liga Nacional de Honduras está llegando a su etapa final referente a las vueltas regulares y se va conociendo cómo seedifica esa tabla de goleadores, un cetro al que los delanteros apuestan al inicio de cada torneo. Increíblemente en este podio no hay ningún atacante del Olimpia, un club animador que siempre presentaa sus mejores goleadores.



Eddie Hernández se impone con autoridad en la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 de la primera división catracha. El delantero del Real España acumula 12 tantos, consolidándose como el referente ofensivo de la competición. De esos, dos llegaron desde los once pasos, pero su olfato goleador en jugadas de campo lo distingue claramente del resto.



Clayvin Zúniga, del Olancho FC, y Kilmar Peña, de la UPNFM, le pisan los talones con nueve dianas cada uno. Zúniga transformó solo uno de penal, mientras que Peña concretó dos desde el punto fatídico. Ambos han sido pilares en sus equipos, y más Clayvin que venía de un mal tiempo en El Salvador.

El uruguayo Rodrigo De Olivera, ahora en Motagua, no pierde el paso y suma ocho goles en esta edición. Recordemos que el charrúa fue el rey artillero del torneo anterior con 19 conquistas, y aquí lleva solo uno de penal. Su experiencia y definición lo mantienen como una amenaza letal para cualquier defensa.



Edwin Solano irrumpe con fuerza en la lista vestido con los colores del Platense, alcanzando siete goles sin depender de penales. Su explosión llegó en la jornada más reciente, donde firmó un hat-trick ante la UPNFM, elevando su cuenta de manera espectacular y convirtiéndose en el héroe inesperado de su club.



Erick Puerto, también del Platense, comparte esa marca de siete tantos, aunque dos de ellos fueron desde el manchón penal. El atacante comenzó teniendo un torneo muy gris, pero se ha repuesto sobre el final.



Jhon Kléber de Oliveira, el brasileño de Motagua, registra seis goles limpios, todos de jugada elaborada. Su movilidad y olfato en el área lo posicionan como un lujo para los azules, que buscan dar pelea en la recta final. Recordando que el atacante es suplente de De Olivera.

Marco Aceituno emerge como salvador en el CD Choloma, con seis tantos que incluyen uno de penal. Sus conquistas han sido oxígeno puro para un equipo que batalla por evitar el descenso, y su racha reciente ilusiona con una permanencia merecida.



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Nicolás Messiniti, el argentino de Marathon, cierra el grupo de destacados con seis goles, dos vía penal. El gaucho ha adaptado su juego al fútbol hondureño, sumando con regularidad y ayudando a los verdes a mantenerse en la pelea. Fue uno de los goleadores del Apertura 2025.