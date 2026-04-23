Delfines Sampedranos recibirán a más de 500 nadadores en la Copa Gatorade 2026

La edición 29 de la<b> Copa Gatorade Delfines Sampedranos</b> se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en las instalaciones del club de natación en San Pedro Sula.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/coro-gonzalez-un-campeon-de-la-natacion-en-honduras-OCDZ413148" target="_blank">Leonardo "Coro" González</a></b>, entrenador de Delfines Sampedranos, resaltó que la organización marcha según la planificación y el cierre de inscripciones para los clubes participantes finaliza este viernes 24 de abril.