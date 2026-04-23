Delfines Sampedranos recibirán a más de 500 nadadores en la Copa Gatorade 2026

Leonardo "Coro" González , entrenador de Delfines Sampedranos, resaltó que la organización marcha según la planificación y el cierre de inscripciones para los clubes participantes finaliza este viernes 24 de abril.

La edición 29 de la Copa Gatorade Delfines Sampedranos se realizará del 30 de abril al 3 de mayo en las instalaciones del club de natación en San Pedro Sula.

Esperan la presencia de alrededor de 10 equipos de natación incluyendo a uno de El Salvador para que la competencia vuelva a tener el toque internacional. Más de 500 atletas estarán participando.

La Copa Gatorade Delfines Sampedranos 2026 será la competencia para las promesas de la natación de 7 a +18 años y será clasificatorio para muchos al evento Panam Acuatics que será en Ibagué, Colombia.

Delfines Sampedranos ha sido el rey de su propia competencia que inició en 1996, pero que no se desarrolló en 2020 debido al covid-19, triunfando en 26 ocasiones.



CLASIFICADOS A REPÚBLICA DOMINICANA



Hasta los momentos la natación de Honduras tiene asegurada la presencia de tres jóvenes para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.

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Gabriel Martínez, del club Delfines Sampedranos, competirá en 50, 100 y 200 metros libres. Además, Diego Duleiu (Municipalidad SPS) en 500, 800 y 1,500 mts libres y Sebastián Serafeim (Tiburones de Honduras) en 100 y 200 mts libres, 100 dorso y 100 estilo mariposa.

El Comité Olímpico Hondureño y la Federación Hondureña de Natación siguen en la planificación con la cantidad de nadadores oficiales a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo que sin lugar a duda aumentará. Los tiempos FINA de cada nadador les dará la clasificación.