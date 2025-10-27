Gabriel Martínez tras brillar en Guatemala 2025: "soy el más veloz de Centroamérica"

Gabriel Martínez se adjudicó el primer lugar en los eventos de natación en Guatemala 2025: 50 mts mariposa (25:25 segundos), 100 mts libre (50:44 segundos) y 50 mts libre (23:17 segundos).

"Gabo", como es conocido, es el actual rey de la natación de Honduras, llegó a Guatemala como el más rápido en Honduras y regresó como el nadador más veloz a nivel de Centroamérica.

En estos momentos disfruta del clima fresco en Siguatepeque, pero a futuro contempla colgarse una medalla en los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028, siendo el primero de la historia hondureña

ENTREVISTA CON GABRIEL MARTÍNEZ



¿Qué sientes en lo personal colgarte tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025?

La verdad es un tema muy personal, siempre vemos el pódium y detrás de cada medalla hay un sacrificio. Hay madurez, feliz de darle tres medallas de oro a Honduras. Fui con ese objetivo de darle la mayor cantidad de medallas al país, me siento orgulloso.



¿Cuál de las tres medallas te sorprendió ganar?

Hablando de sorprenderme fue en el 50 mts mariposa, dejé de practicarla por mucho tiempo, pero con la que me siento más feliz es la de 100 mts libre, es una prueba que he perfeccionado y he hecho historia a nivel centroamericano. Sabía que iba a ganar, he evolucionado en este evento y hay mucho crecimiento con este logro.



Ya estabas como el más veloz de Honduras en el agua y ahora es a nivel de Centroamérica en los 100 mts libres ¿Estás sorprendido?

Hay varios eventos donde se puede definir el mejor, pero hablando de velocidad lo soy en el 50 y 100 libre. Empecé con los 100 libre y fui el primer llegando menos de 50 segundos y luego a nivel de Centroamérica rompí esa barrera, esto es algo personal. No busco hacer historia, sino que es buscar la felicidad interna y darme ese abrazo propio.



Luego de estas tres medallas de oro en Guatemala 2025 ¿Qué viene para tu carrera deportiva?

En lo personal, tengo un pequeño descanso físico y mental, no será tanto. La natación es un deporte que no se puede dejar por mucho tiempo. Siempre tengo en mi mente las futuras competencias, me prepararé fuerte porque el próximo año habrá Centroamericanos y del Caribe. Este año solamente tendré competencias personales como en Francia y España.



Viendo que la natación hondureña destacó en Guatemala 2025 ¿Este deporte debe tener mayor inversión?

Es una buena pregunta, nosotros hicimos 20 medallas para Honduras y que bueno vivirlas en persona. Siento que esto dará esa brecha y confianza para los directivos. Nosotros tenemos desempeño, cada deporte lo tiene, pero esto puede ser la puerta para abrir el ciclo olímpico. Esperamos con Dios, tener ese apoyo extra y puedan ver ese amor que le tenemos a la natación. Me enorgullece, la natación tiene mucho talento.



¿Hasta dónde quieres llegar?

Hasta donde Dios me lleve y siempre lo he dicho, uno hace este deporte con pasión y no hay límites. No hay algo que nos para, vamos a luchar. Dios tiene mi vida realizada, muchas cosas más vendrán a futuro, no solo será un logro para Honduras sino que personal.



¿En tus sueños está ser ese primer atleta conquistando una medalla olímpica para Honduras?

​​​​Sí quisiera ser el primero en muchas cosas, pero demostrarle al atleta y al público, no importante que tan difícil es la vida. Yo quiero dar un ejemplo de esos valores que se pueden tener siendo atleta. Es de ser un reflejo de bien, seguir cosechando triunfos y medallas, es algo personal. Soñar es bueno, quiero hacerlo en grande.



Ya comienza a sonar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ¿Te vez compitiendo por invitación o quieres clasificando en base a las marcas?

Yo realmente no me veo como atleta invitado sino que clasificando por marcas. Los límites están en la cabeza, que me lo gano por esfuerzo y no por invitación. Y ojalá que se motiven más.



¿Cuánto tiempo entrena al día o semana un atleta profesional como Gabriel Martínez?

Muchas veces varía por los eventos que haces, por ejemplo, mi propio día a día hago 10 a 11 sesiones por semana, ya sea lunes, martes, jueves y viernes. Luego los fines de semana doble, también voy al gimnasio por una o dos horas (al día), se hace cardio. Hay sesiones intensas para una preparación de competencia. Al día pueden ser 2 o 3 horas de piscina, que serían 5 o 6 kilómetros.



Gabriel Martínez, un orgulloso del club Delfines Sampedranos.

Así es, desde siempre y para siempre. Ha sido mi hogar, fue el hogar de mi madre y tío.



DATOS PERSONALES

Nombre: Gabriel André Martínez Hernández

Fecha de nacimiento: 7 de mayo del 2004 (21 años)

Lugar de nacimiento: San Pedro Sula, Honduras

Estudios: vivirá en Francia comenzará un estudio español de Ciencias en Actividades Físicas y Deportes vía online.