Hondureños ganan Plata y Bronce en Karate en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Honduras <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/juegos-centroamericanos-2025-como-marcha-honduras-en-el-medallero-y-que-pais-va-en-primer-lugar-HJ27842984" target="_blank">continúa demostrando su dominio en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025</a>, consolidándose como una de las potencias deportivas de la región. Con un medallero cada vez más abultado, la delegación catracha está dejando huella en cada disciplina, reflejando el arduo trabajo de sus atletas y el compromiso del país con el desarrollo deportivo.Entre los logros más recientes destacan las actuaciones de los jóvenes karatecas Kevin Armijo y Gracia Sandoval, quienes lograron subir al podio con medallas de plata y bronce, respectivamente. Su desempeño ha sido celebrado tanto por la delegación hondureña como por la afición que sigue con orgullo cada avance de sus representantes.