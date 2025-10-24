Hondureños ganan Plata y Bronce en Karate en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

No Todo es Futbol

Honduras sigue brillando en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Las recientes medallas de plata y bronce en karate reafirman la determinación de sus jóvenes atletas.

    Los jóvenes karatecas Kevin Armijo y Gracia Sandoval obtuvieron las medallas de Plata y Bronce, respectivamente, en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.
2025-10-24

Honduras continúa demostrando su dominio en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, consolidándose como una de las potencias deportivas de la región. Con un medallero cada vez más abultado, la delegación catracha está dejando huella en cada disciplina, reflejando el arduo trabajo de sus atletas y el compromiso del país con el desarrollo deportivo.

Entre los logros más recientes destacan las actuaciones de los jóvenes karatecas Kevin Armijo y Gracia Sandoval, quienes lograron subir al podio con medallas de plata y bronce, respectivamente. Su desempeño ha sido celebrado tanto por la delegación hondureña como por la afición que sigue con orgullo cada avance de sus representantes.

Las preseas fueron conquistadas en la categoría de Kumite -59 kg, donde los atletas hondureños enfrentaron una intensa jornada de combates. En una de las peleas más destacadas del torneo, Honduras se impuso ante Costa Rica con una contundente puntuación de 12 a 4, demostrando técnica, disciplina y determinación en cada movimiento.

El triunfo de Armijo y Sandoval se suma a una serie de victorias que mantienen a Honduras con un valioso del medallero general, fortaleciendo la confianza y el espíritu competitivo del equipo nacional. Las proyecciones para los próximos días son optimistas, con varias disciplinas aún por disputar y posibilidades reales de nuevas conquistas.

Estoy emocionada por sumar una nueva medalla para Honduras. Representar a mi país es un honor inmenso y un sueño hecho realidad. Esta competencia fue todo un desafío, pero logré superarla con esfuerzo y dedicación. Me llevo esta medalla a casa con mucho orgullo”, comentó a DIEZ la atleta de 22 años Gracia Sandoval, originaria de San Pedro Sula.

Con este desempeño, Honduras reafirma su posición como una potencia deportiva emergente en Centroamérica. Más allá de las medallas, los resultados reflejan una generación comprometida con el esfuerzo y la excelencia, que continúa inspirando a jóvenes deportistas en todo el país y llevando en alto los colores nacionales en cada competencia.

