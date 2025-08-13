No Todo es Futbol

Gabriel Martínez impone nuevo récord hondureño en los 50 mts durante Juegos Panamericanos Júnior en Paraguay

El nadador hondureño disputó también la gran final de la competencia.

    Gabriel Martínez mantiene su ritmo competitivo y volvió a destacar internacionalmente, en esta ocasión en Asunción, Paraguay.
2025-08-13

El joven nadador hondureño Gabriel Martínez continúa estableciendo nuevos récords nacionales a nivel internacional demostrando que es un atleta élite con mucho potencial.

Gabriel Martínez, quien ha dominado en el último año las pruebas nacionales en los 100 metros y participando a nivel internacional, volvió a poner el nombre en alto en Sudamérica.

Gabriel Martínez clasificó a la final de los 50 metros libres en los Juegos Panamericanos Júnior desarrollados en Asunción, Paraguay. El nadador hondureño ganó su heat preliminar con un tiempo de 22.71 segundos. Deteniendo en ese momento el cronómetro, estableció un nuevo récord nacional.

El catracho cerró hoy en la final A de los 50 metros masculinos en el sexto lugar realizando una marca de 22.72 compitiendo en el carril 6 de la piscina del Centro Acuático Olímpico de Asunción Paraguay. Además, participó en los 100 metros.

Gabriel Martínez fue galardonado como el mejor atleta hondureño en 2023 por los Premios DIEZ.

Las otras disciplinas deportivas que han representado a Honduras en la competencia fueron: ciclismo BMX y esgrima, pero hasta estos instantes los catrachos no se han estrenado en el medallero.

El nadador hondureño Diego Dulieu se estrenará en los Juegos Panamericanos Júnior desarrollados en Asunción 2025 este jueves 14 de agosto en los 1500 metros, una prueba muy complicada.

Ciclismo, triatlón, taekwondo, levantamiento de pesas y lucha son las disciplinas deportivas que también compiten con la bandera de Honduras y esperan medallas.

