Gabriel Martínez impone nuevo récord hondureño en los 50 mts durante Juegos Panamericanos Júnior en Paraguay

Gabriel Martínez clasificó a la final de los 50 metros libres en los Juegos Panamericanos Júnior desarrollados en<b> Asunción, Paraguay.</b> El nadador hondureño ganó su heat preliminar con un tiempo de 22.71 segundos. Deteniendo en ese momento el cronómetro, estableció un nuevo récord nacional.El catracho cerró hoy en la final A de los 50 metros masculinos en el sexto lugar realizando una marca de 22.72 compitiendo en el carril 6 de la piscina del Centro Acuático Olímpico de Asunción Paraguay. Además, participó en los 100 metros.