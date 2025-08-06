No Todo es Futbol

Yessica Espinal pone a Honduras en alto al conquistar oro y plata en Nicaragua y ya piensa en los Juegos Olímpicos 2028

La hondureña fondista se consagró en el Campeonato Centroamericano con oro en 5,000 metros y plata en 10,000 metros

2025-08-06

Con una actuación inspiradora, la atleta hondureña Yessica Espinal obtuvo medalla de oro en los 5,000 metros y medalla de plata en los 10,000 metros del Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo celebrado en el Estadio Olímpico del IND de Managua los días 2 y 3 de agosto. Su hazaña es aún más notable al considerar que llegó a la competencia tras superar una grave lesión en el fémur que la mantuvo fuera de las pistas durante meses.

Espinal reveló que estos juegos marcaron su retorno competitivo después de una dislocación de fémur en octubre de 2024, que la obligó a un receso prolongado. "Entrené tres veces al día durante semanas para recuperar ritmos. Vine con miedo, pero sabía que debía salir de mi zona de confort", confesó la atleta, quien incluso corrió una maratón con la lesión, agravando su condición. "El cuerpo tiene memoria. Aunque el miedo existe, la mente es clave para superarlo", destacó.

Para Espinal, llevar la bandera de Honduras a lo más alto del podio es resultado de su propósito que se define en un lema: “Sacar a Honduras del anonimato deportivo”. Asimismo, aprovechó la oportunidad para resaltar y ser seleccionada para los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, que se celebran en el próximo mes de octubre.

Rumbo a París 2028: El sueño olímpico

La atleta ya mira más allá y se ve participando en los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles, Estados Unidos. Explicó que estos juegos sumaron puntos para ser una atleta olímpica y ahora se enfoca en fortalecer ritmos y acumular puntos para las clasificaciones internacionales en competiciones como los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2026.

Crítica constructiva al atletismo hondureño

Yessica no evitó señalar las carencias del atletismo nacional: "Faltan atletas con enfoque de alto rendimiento. Muchos corren sin objetivos claros, y eso desgasta el sistema". Hizo un llamado a entrenadores y federaciones para crear programas estructurados que atraigan talentos dispuestos a "arriesgar su comodidad".

Entrevista completa

Experiencia en el Campeonato Centroamericano
"Fue una competencia muy positiva para mí, aunque venía de un receso deportivo. No competía en pista desde 2023 debido a una lesión grave: una dislocación de fémur que me mantuvo alejada de las competencias. Por eso tomé estos Juegos Centroamericanos como el punto de partida para reiniciar mi temporada competitiva.

Recuerdo haber dicho: ‘Me traten como trapo o sea la última en llegar, pero yo debo comenzar mi temporada ya'. Sabía que el tiempo de inactividad afecta los ritmos, y aunque llegué con miedo, estaba decidida. Me preparé durante tres semanas, entrenando tres veces al día para llegar en condiciones decentes. En mi mente repetía: 'Necesito salir de mi zona de confort, que mi cuerpo vuelva a sentir la adrenalina de competir'. Y qué mejor prueba que exponerme ante atletas de Centroamérica que es lo mejor que tenemos y en los juegos de pista.

Menciona que había tenido una lesión y que había dejado los juegos por un tiempo, ¿usted esperaba este tipo de resultados cuando viajó y participó?
En 2023 participé en los Juegos Centroamericanos donde me coroné campeona centroamericana en 10,000 metros y subcampeona en 5,000 metros. Me fui muy bien preparada y yo creo que el cuerpo tiene memoria; incluso con el fémur dislocado, completé el Maratón del Atlántico, aunque eso empeoró mi lesión. Entrenaba con dolor y la recuperación fue bastante fuerte donde tuve que hacer mucho gimnasio para regenerar ese tejido al cual aumenté de peso. Tres semanas antes de la competencia, dije: ‘yo tengo que hacer algo, yo tengo que sacar ritmos’. Mentalmente, sabía que, al competir contra mujeres bien preparadas, su ritmo me ayudaría a mantenerme. Soy fondista, acostumbrada a medias maratones y maratones, pero mi mente me decía: 'Vas por 5,000m, vas por 10,000m, no es lo que has competido, competís más'. Y esa fuerza fue la que me llevó a no ser última y sostener el ritmo con el pelotón.

¿Qué papel ha jugado su cuerpo técnico y el entorno familiar para la preparación de estos juegos?
Mi coach, Óscar Lobo, me puso a trabajar mucho gimnasio para recuperar la masa. Eliminé la lesión, regeneré el tejido que necesitaba y trabajé mucha técnica. Estas 3 semanas fueron fundamentales porque entrené pista 3 veces por semana, manejando ritmos suaves y ritmos fuertes, lo que me ayudó de gran manera.

Ante todo, fortalecer la mente es clave porque hasta la persona más preparada tiene miedo. No sabemos cómo vamos a llegar a un viaje o si los cambios de clima nos afectarán. La mentalidad para enfrentar ese miedo que todos sentimos es vital, porque nadie conoce el resultado. El resultado se sabe hasta que uno termina la carrera, antes puede pasar cualquier cosa. Yo considero que deberíamos de implementar mucho la psicología deportiva. El trabajar al atleta para que rompa esos esquemas de tener miedo. El cuerpo es capaz de todo cuando trabajamos la mente.

¿Cuál fue el significado para usted haber representado a Honduras en esta competencia internacional?
Vengo inspirada. Fui a los juegos a iniciar un proceso y buscar mi pase para los Juegos Centroamericanos de Guatemala en octubre. Con los resultados que obtuve, ya estoy seleccionada para los Juegos Centroamericanos y para mí eso es un honor, porque es donde estará lo mejor de Centroamérica. Que un atleta de Honduras esté ahí es grandioso. Siempre he manejado el lema: voy a sacar a Honduras del anonimato deportivo, llevando mi bandera de cinco estrellas a lo más alto del podio. Con lo logrado este fin de semana, ahora voy más fuerte con los entrenamientos. Gracias a Dios ya no hay lesión, solo falta fortalecer el cuerpo y manejar los ritmos que nos hacen falta para estar a un nivel excelente y dar una mejor competencia.

Pensando a mediano o largo plazo, ¿usted se ve participando alguna vez en juegos Panamericanos o incluso los Juegos Olímpicos?
Sí me veo. La buena noticia que recibí después de estos juegos es que mi puntuación federativa va bien. En el atletismo de pista se maneja un sistema de puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos, y actualmente me encuentro a 201 puntos. Cada competencia me da 10 puntos adicionales. Por eso vamos a luchar por un buen rendimiento en los Juegos de Guatemala 2025, como paso clave para 2026. Seguiré esta preparación para las próximas competencias: los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Panamericanos, y finalmente los Juegos Olímpicos de 2028.

¿Qué piensa usted sobre el atletismo hondureño y qué necesita para seguir creciendo?
Necesitamos atletas que quieran competir. Atletas que quieran representar a Honduras, no a atletas que anden de carrera en carrera sin ningún objetivo. Lo que hacemos es desgastar el cuerpo, desgastar nuestras fuerzas sin ningún objetivo. Creo que estamos careciendo de enfoque, hay multitudes de corredores, pero la mayoría son recreativos y participativos, pero no tenemos un grupo de corredores que quiera exponerse a todos los sacrificios que tiene el alto rendimiento. Necesitamos que los entrenadores, dirigentes de clubes y organismos implementen un sistema efectivo para convocar a los atletas comprometidos. El problema no es la falta de apoyo, es que no tenemos quien quiera arriesgarse quiera arriesgar su comodidad.

Yessica participó con el número 209 en este torneo de arletismo realizado en Nicaragua.

 (Foto: Yessica Espinal)
