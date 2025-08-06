Yessica Espinal pone a Honduras en alto al conquistar oro y plata en Nicaragua y ya piensa en los Juegos Olímpicos 2028

<b>Menciona que había tenido una lesión y que había dejado los juegos por un tiempo, ¿usted esperaba este tipo de resultados cuando viajó y participó?</b><br />En 2023 participé en los Juegos Centroamericanos donde me coroné campeona centroamericana en 10,000 metros y subcampeona en 5,000 metros. Me fui muy bien preparada y yo creo que el cuerpo tiene memoria; incluso con el fémur dislocado, completé el Maratón del Atlántico, aunque eso empeoró mi lesión. Entrenaba con dolor y la recuperación fue bastante fuerte donde tuve que hacer mucho gimnasio para regenerar ese tejido al cual aumenté de peso. Tres semanas antes de la competencia, dije: ‘yo tengo que hacer algo, yo tengo que sacar ritmos’. Mentalmente, sabía que, al competir contra mujeres bien preparadas, su ritmo me ayudaría a mantenerme. Soy fondista, acostumbrada a medias maratones y maratones, pero mi mente me decía: 'Vas por 5,000m, vas por 10,000m, no es lo que has competido, competís más'. Y esa fuerza fue la que me llevó a no ser última y sostener el ritmo con el pelotón.<b>¿Qué papel ha jugado su cuerpo técnico y el entorno familiar para la preparación de estos juegos?</b><br />Mi coach, Óscar Lobo, me puso a trabajar mucho gimnasio para recuperar la masa. Eliminé la lesión, regeneré el tejido que necesitaba y trabajé mucha técnica. Estas 3 semanas fueron fundamentales porque entrené pista 3 veces por semana, manejando ritmos suaves y ritmos fuertes, lo que me ayudó de gran manera.<br /><br />Ante todo, fortalecer la mente es clave porque hasta la persona más preparada tiene miedo. No sabemos cómo vamos a llegar a un viaje o si los cambios de clima nos afectarán. La mentalidad para enfrentar ese miedo que todos sentimos es vital, porque nadie conoce el resultado. El resultado se sabe hasta que uno termina la carrera, antes puede pasar cualquier cosa. Yo considero que deberíamos de implementar mucho la psicología deportiva. El trabajar al atleta para que rompa esos esquemas de tener miedo. El cuerpo es capaz de todo cuando trabajamos la mente.<b>¿Cuál fue el significado para usted haber representado a Honduras en esta competencia internacional?</b><br />Vengo inspirada. Fui a los juegos a iniciar un proceso y buscar mi pase para los Juegos Centroamericanos de Guatemala en octubre. Con los resultados que obtuve, ya estoy seleccionada para los Juegos Centroamericanos y para mí eso es un honor, porque es donde estará lo mejor de Centroamérica. Que un atleta de Honduras esté ahí es grandioso. Siempre he manejado el lema: voy a sacar a Honduras del anonimato deportivo, llevando mi bandera de cinco estrellas a lo más alto del podio. Con lo logrado este fin de semana, ahora voy más fuerte con los entrenamientos. Gracias a Dios ya no hay lesión, solo falta fortalecer el cuerpo y manejar los ritmos que nos hacen falta para estar a un nivel excelente y dar una mejor competencia.<b>Pensando a mediano o largo plazo, ¿usted se ve participando alguna vez en juegos Panamericanos o incluso los Juegos Olímpicos?</b><br />Sí me veo. La buena noticia que recibí después de estos juegos es que mi puntuación federativa va bien. En el atletismo de pista se maneja un sistema de puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos, y actualmente me encuentro a 201 puntos. Cada competencia me da 10 puntos adicionales. Por eso vamos a luchar por un buen rendimiento en los Juegos de Guatemala 2025, como paso clave para 2026. Seguiré esta preparación para las próximas competencias: los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Panamericanos, y finalmente los Juegos Olímpicos de 2028.<b>¿Qué piensa usted sobre el atletismo hondureño y qué necesita para seguir creciendo?</b><br />Necesitamos atletas que quieran competir. Atletas que quieran representar a Honduras, no a atletas que anden de carrera en carrera sin ningún objetivo. Lo que hacemos es desgastar el cuerpo, desgastar nuestras fuerzas sin ningún objetivo. Creo que estamos careciendo de enfoque, hay multitudes de corredores, pero la mayoría son recreativos y participativos, pero no tenemos un grupo de corredores que quiera exponerse a todos los sacrificios que tiene el alto rendimiento. Necesitamos que los entrenadores, dirigentes de clubes y organismos implementen un sistema efectivo para convocar a los atletas comprometidos. El problema no es la falta de apoyo, es que no tenemos quien quiera arriesgarse quiera arriesgar su comodidad.