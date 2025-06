José Andrés David corrió por una noble causa en la Maratón de Diario La Prensa y es viral es redes sociales

El sampedrano recibe clases del ingeniero Gustavo Adolfo Bustillo, quien padece de la enfermedad de Parkinson desde 2013 y que poco a poco se ha ido desarrollando, afectando en su trabajo. El catedrático desea ir a España en la búsqueda de una operación de aproximadamente 25 mil dólares (arriba de 650 mil lempiras).

José Andrés David Velásquez vio en la Maratón internacional de Diario La Prensa-Gatorade un proyecto para recaudar fondos económicos para beneficio del ingeniero Gustavo Bustillo y se encargó de prepararse físicamente por 9 meses, 2 de ellos especiales para la carrera que engalana la Feria Juniana.

Durante ese lapso de tiempo popularizó su reto. Correr la categoría de 21 kilómetros, pero con un chaleco con peso de 12 libras. Lo expuso en sus redes sociales y recibió la ayuda de inmediato.

"Fue una actividad que me gustó mucho. Algunos pueden pensar que 12 libras extras no es nada, pero con el pasar de los kilómetros pesa todavía más. No busqué reconocimiento personal, lo hice de corazón y más adelante puedo seguir con esta misma línea", afirmó José Andrés David Velásquez.

Y agregó sobre la noble causa: "el ingeniero Gustavo Bustillo es docente de matemáticas en Unitec y el Parkinson es una enfermedad degenerativa, en su trabajo le ha afectado. Se ha caído varias veces, es una persona luchadora".

La obra social del estudiante universitario impactó en grande donde 20 patrocinadores se le acercaron, además de muchas personas y así continuar con la ayuda económica.

"Al llegar a la meta me estaba esperando el ingeniero Bustillo, mis padres me confesaron que antes de cruzar él estaba llorando por mí. Luego me abrazó y me dijo muy emocionado 'muchas gracias'" destacó el corredor que hizo un tiempo de 2 horas, 32 minutos y 52 segundos.