¡Admirable! Comité Olímpico reconoció a los mejores atletas hondureños tras sus medallas en los Juegos Centroamericanos

2025-12-18

La noche del pasado miércoles, el Comité Olímpico Hondureño (COH) llevó a cabo la primera Gala Olímpica 2025, un evento de reconocimiento que tuvo como principal propósito premiar el Mérito Deportivo de los atletas nacionales que alcanzaron medallas de oro, plata y bronce en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.

La ceremonia se desarrolló con gran dedicación y esmero, destacando el esfuerzo de los deportistas que han puesto en alto el nombre de Honduras en la justa deportiva más importante de la región. El evento también sirvió como un espacio de celebración y motivación para el desarrollo del deporte en el país.

Honduras finalizó en sexto lugar en el medallero general, logrando un total de 126 medallas: 27 de oro, 27 de plata y 72 de bronce. Este resultado refleja el talento y la constancia de los atletas nacionales en diversas disciplinas deportivas.

COH celebra la primera Gala Olímpica 2025 para reconocer a los mejores atletas hondureños. FOTO: Marcos Roque

Durante la gala, un total de 26 disciplinas recibieron reconocimientos por el desempeño sobresaliente de sus representantes, resaltando el compromiso y la preparación que caracterizan a los deportistas hondureños en cada competencia.

Además de premiar a los medallistas, el COH entregó reconocimientos Especiales a figuras destacadas del deporte, quienes han dejado un legado de servicio y logros en el ámbito olímpico y federado del país, contribuyendo al crecimiento y promoción del deporte en Honduras.

La primera Gala Olímpica 2025 reafirma el compromiso del Comité Olímpico Hondureño con la valorización del talento nacional, incentivando a nuevas generaciones de atletas a superarse y continuar representando a Honduras con orgullo en el escenario internacionall

GANADORES DE MEDALLA DE ORO
  • Natación – 50 m Mariposa - Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:00:25.25
  • Natación – 100 m Libre Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:00:50.44
  • Natación – 1500 m Libre Diego Rene Dulieu Paredes – 00:16:09.63
  • Natación – 50 m Libre Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:00:23.17
  • Natación – 800 m Libre Diego Rene Dulieu Paredes – 00:08:30.32
  • Atletismo – Lanzamiento de Disco Winston Joel Campbell Campbell – 53.17 m
  • Ciclismo de Montaña – MTB XCO Luis Enrique Lopez Nolasco – 01:21:02
  • Halterofilia – 79 kg Arranque Jorge Neptali Hernández Flores – 136 kg
  • Halterofilia – 79 kg Envión Jorge Neptali Hernández Flores – 175 kg
  • Halterofilia – 79 kg Total Jorge Neptali Hernández Flores – 311 kg
  • Halterofilia – 94 kg Arranque Axel Naun Pavón Funes – 185 kg
  • Halterofilia – 94 kg Envión Axel Naun Pavón Funes – 145 kg
  • Halterofilia – 94 kg Total Axel Naun Pavón Funes – 330 kg
  • Lucha Grecorromana – 130 kg Gino Tanislado Ávila Dilbert
  • Lucha Grecorromana – 77 kg Oscar Antonio Barrios Rochez
  • Lucha Grecorromana – 87 kg Ariel Andrés Alfonso Rodríguez
  • Lucha Grecorromana – 97 kg Kevin Mejía Castillo
  • Remo – M1X Single Masculino Peso Abierto Elian Orlando Avila Gonzales – 07:20.92
  • Sambo Sport – 79 kg Ricardo Mauricio Paz Paz – Victoria Técnica
  • Sambo Sport – 88 kg Ariel Andrés Alfonso Rodríguez – Victoria Técnica
  • Sambo Sport – +98 kg Gino Tanislado Ávila Dilbert – Victoria Técnica
  • Taekwondo – Combate hasta 54 kg Derek David Midence Aguilar
  • Atletismo – Impulso de Bala Prizila Suazo Negrete – 13.74 m
  • Baloncesto 3×3 – Equipo Femenino Honduras (Equipo – 4 atletas) – 11–12 a favor de Honduras
  • Halterofilia – 58 kg Arranque Sofía Isabel Alemán Ardón – 81 kg
  • Taekwondo – Combate hasta 73 kg Mayra Mayesli Cartagena Murillo – Victoria
  • Tenis – Individual Natalie Gabriela Espinal Sánchez – 6–4, 5–7, 6–3
GANADORES DE MEDALLA DE PLATA
  • Natación – 100 m Libre Christian Sebastian Serafeim Alvarado – 00:00:52.16
  • Natación – 100 m Mariposa Christian Sebastian Serafeim Alvarado – 00:00:55.99
  • Natación – 200 m Libre Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:01:51.77
  • Natación – Relevo 4 × 100 m Libre Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:03:31.78
  • Atletismo – Relevo 4 × 100 m Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:00:40.72
  • Atletismo – Salto Largo Gabriel Alejandro Mejía Ruiz – 6.62 m
  • Atletismo
  • – Salto Triple Jason Daniel Castro Brocato – 15.76 m
  • Judo – 100 kg Axel Josué García Sánchez – Ippon
  • Judo – 90 kg Edwin Adrián Obando Salazar – Ippon
  • Karate Do – Kumite Masculino −67 kg Kevin Ricardo Armijo Estrada
  • Taekwondo – Combate hasta 58 kg Ian Paolo Alonzo Calderón – Victoria
  • Taekwondo – Combate +87 kg Miguel Adrián Ferrera Rodríguez – Victoria
  • Tenis – Dobles Honduras (Equipo – 2 atletas) – 2–6, 6–3, 6–10
  • Natación – 100 m Mariposa Ashley Montserrat Calderón Rivera – 00:01:04.41
  • Atletismo – Lanzamiento de Jabalina Esther Nohemí Padilla Erazo – 47.27 m
  • Atletismo – Lanzamiento de Martillo Gabrielle Francine Figueroa – 58.02 m
  • Canotaje – K-1 200 m Carolina Daibert Moncorvo – 00:49.32
  • Canotaje – K-1 500 m Carolina Daibert Moncorvo – 02:14.94
  • Halterofilia – 58 kg Envión Sofía Isabel Alemán Ardón – 97 kg
  • Halterofilia – 58 kg Total Sofía Isabel Alemán Ardón – 178 kg
  • Halterofilia – 69 kg Envión Yanira James Flores – 105 kg
  • Lucha Libre – 76 kg Saidy Lorena Chávez Figueroa
  • Sambo Sport – 59 kg Brenda Yamyleth Bailey Gómez – Derrota por diferencia de puntos
  • Tenis – Copa de Naciones Honduras (Equipo – 4 atletas) – 1–1
  • Tenis – Dobles Honduras (Equipo – 2 atletas) – 2–6, 0–6
  • Natación – Relevo 4 × 100 m Libre Mixto Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:03:45.08
  • Ecuestres – Completa por Equipos (Mixto) Honduras (Equipo – 3 atletas) – 2084.7
GANADORES DE MEDALLA DE BRONCE
  • Natación – 200 m Combinado Individual Luis Santiago Varela Pérez – 00:02:15.33
  • Natación – 200 m Libre Christian Sebastian Serafeim Alvarado – 00:01:52.78
  • Natación – 200 m Pecho Josué Gabriel Sánchez Rodríguez – 00:02:23.59
  • Natación – 400 m Combinado Individual Luis Santiago Varela Pérez – 00:04:51.92
  • Natación – 50 m Pecho Fernando José Barahona Flores – 00:00:30.36
  • Natación – Relevo 4 × 100 m Combinado Honduras (Equipo) – 00:03:57.22
  • Natación – Relevo 4 × 200 m Libre Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:07:49.29
  • Ajedrez – Tablero 4 Nilson Alberto Cárdenas Carbajal
  • Atletismo – 110 m Vallas Gabriel Alejandro Mejía Ruiz – 00:14.89
  • Atletismo – 400 m Planos Iñigo Pérez Urretavizcaya – 00:47.83
  • Bádminton – Dobles Honduras (Equipo – 2 atletas)
  • Béisbol – Equipo Masculino Honduras (Equipo – 23 atletas)
  • Billar – Pool Bola 10 por Equipos Honduras (Equipo – 2 atletas)
  • Billar – Pool Bola 10 Individual Elmer José Sabillón Alvarado
  • Billar – Pool Bola 9 por Equipos Honduras (Equipo – 2 atletas)
  • Boxeo – Menos de 55 kg Mathews Jamel Turcios Almendares – Por puntos
  • Boxeo – Menos de 60 kg Brayan Alexander Salgado Henríquez – Por puntos
  • Boxeo – Menos de 65 kg Gabriel Txumari Fortín Pérez – Por puntos
  • Boxeo – Menos de 80 kg Roosevelt Alexander Ramírez Espinoza – Por puntos
  • Lucha Libre – 57 kg Brandon Jesús Escobar Amador
  • Lucha Libre – 74 kg Luis Isabel Barrios Rochez
  • Lucha Libre – 86 kg Sebastián André Gabarrete Peralta
  • Rugby – Equipo Masculino Honduras (Equipo – 12 atletas)
  • Sambo Sport – 58 kg Erick Neftalí López – Derrota por diferencia de puntos
  • Sambo Sport – 71 kg Kleaver Jean Carlo del Cid – Derrota por diferencia de puntos
  • Sambo Sport – 98 kg Kevin Mejía Castillo – Derrota por diferencia de puntos
  • Softbol – Equipo Masculino Honduras (Equipo – 15 atletas)
  • Taekwondo – Combate hasta 63 kg Darwin Alejandro Mendoza Amador – Victoria
  • Taekwondo – Combate hasta 68 kg Yiektsack Rabbin Vicente Almendares – Victoria
  • Taekwondo – Combate hasta 74 kg Sammer Ayaxi Banegas Jiménez – Victoria
  • Taekwondo – Combate hasta 80 kg Víctor Julio Zepeda Amaya – Victoria
  • Taekwondo – Combate hasta 87 kg Wilmer Juliarce Bernárdez Mazariego – Victoria
  • Taekwondo – Combate TK3 Honduras (Equipo – 3 atletas) – Victoria
  • Taekwondo – Poomsae Equipo Freestyle Honduras (Equipo – 3 atletas) – Victoria
  • Taekwondo – Poomsae Tradicional Individual Jorge Omar Barrientos Silva – Victoria
  • Tenis de Mesa – Equipo Masculino Honduras (Equipo – 4 atletas)
  • Tiro con Arco – Recurvo por Equipos 70 m Honduras (Equipo – 3 atletas)
  • E-Sports – Gran Turismo (Mixto) Sabas Guifarro
  • E-Sports – League of Legends (Mixto) Honduras (Equipo – 5 atletas)
  • Remo – Mix 4× Cuádruple Mixto Honduras (Equipo – 4 atletas) – 07:26.09
