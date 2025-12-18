¡Admirable! Comité Olímpico reconoció a los mejores atletas hondureños tras sus medallas en los Juegos Centroamericanos

La noche del pasado miércoles, el Comité Olímpico Hondureño (COH) llevó a cabo la primera Gala Olímpica 2025, un evento de reconocimiento que tuvo como principal propósito premiar el Mérito Deportivo de los atletas nacionales que alcanzaron medallas de oro, plata y bronce en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025. La ceremonia se desarrolló con gran dedicación y esmero, destacando el esfuerzo de los deportistas que han puesto en alto el nombre de Honduras en la justa deportiva más importante de la región. El evento también sirvió como un espacio de celebración y motivación para el desarrollo del deporte en el país.

Honduras finalizó en sexto lugar en el medallero general, logrando un total de 126 medallas: 27 de oro, 27 de plata y 72 de bronce. Este resultado refleja el talento y la constancia de los atletas nacionales en diversas disciplinas deportivas.

Durante la gala, un total de 26 disciplinas recibieron reconocimientos por el desempeño sobresaliente de sus representantes, resaltando el compromiso y la preparación que caracterizan a los deportistas hondureños en cada competencia. Además de premiar a los medallistas, el COH entregó reconocimientos Especiales a figuras destacadas del deporte, quienes han dejado un legado de servicio y logros en el ámbito olímpico y federado del país, contribuyendo al crecimiento y promoción del deporte en Honduras. La primera Gala Olímpica 2025 reafirma el compromiso del Comité Olímpico Hondureño con la valorización del talento nacional, incentivando a nuevas generaciones de atletas a superarse y continuar representando a Honduras con orgullo en el escenario internacionall

GANADORES DE MEDALLA DE ORO Natación – 50 m Mariposa - Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:00:25.25

Natación – 50 m Mariposa - Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:00:25.25 Natación – 100 m Libre Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:00:50.44

Natación – 100 m Libre Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:00:50.44 Natación – 1500 m Libre Diego Rene Dulieu Paredes – 00:16:09.63

Natación – 1500 m Libre Diego Rene Dulieu Paredes – 00:16:09.63 Natación – 50 m Libre Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:00:23.17

Natación – 50 m Libre Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:00:23.17 Natación – 800 m Libre Diego Rene Dulieu Paredes – 00:08:30.32

Natación – 800 m Libre Diego Rene Dulieu Paredes – 00:08:30.32 Atletismo – Lanzamiento de Disco Winston Joel Campbell Campbell – 53.17 m

Atletismo – Lanzamiento de Disco Winston Joel Campbell Campbell – 53.17 m Ciclismo de Montaña – MTB XCO Luis Enrique Lopez Nolasco – 01:21:02

Ciclismo de Montaña – MTB XCO Luis Enrique Lopez Nolasco – 01:21:02 Halterofilia – 79 kg Arranque Jorge Neptali Hernández Flores – 136 kg

Halterofilia – 79 kg Arranque Jorge Neptali Hernández Flores – 136 kg Halterofilia – 79 kg Envión Jorge Neptali Hernández Flores – 175 kg

Halterofilia – 79 kg Envión Jorge Neptali Hernández Flores – 175 kg Halterofilia – 79 kg Total Jorge Neptali Hernández Flores – 311 kg

Halterofilia – 79 kg Total Jorge Neptali Hernández Flores – 311 kg Halterofilia – 94 kg Arranque Axel Naun Pavón Funes – 185 kg

Halterofilia – 94 kg Arranque Axel Naun Pavón Funes – 185 kg Halterofilia – 94 kg Envión Axel Naun Pavón Funes – 145 kg

Halterofilia – 94 kg Envión Axel Naun Pavón Funes – 145 kg Halterofilia – 94 kg Total Axel Naun Pavón Funes – 330 kg

Halterofilia – 94 kg Total Axel Naun Pavón Funes – 330 kg Lucha Grecorromana – 130 kg Gino Tanislado Ávila Dilbert

Lucha Grecorromana – 130 kg Gino Tanislado Ávila Dilbert Lucha Grecorromana – 77 kg Oscar Antonio Barrios Rochez

Lucha Grecorromana – 77 kg Oscar Antonio Barrios Rochez Lucha Grecorromana – 87 kg Ariel Andrés Alfonso Rodríguez

Lucha Grecorromana – 87 kg Ariel Andrés Alfonso Rodríguez Lucha Grecorromana – 97 kg Kevin Mejía Castillo

Lucha Grecorromana – 97 kg Kevin Mejía Castillo Remo – M1X Single Masculino Peso Abierto Elian Orlando Avila Gonzales – 07:20.92

Remo – M1X Single Masculino Peso Abierto Elian Orlando Avila Gonzales – 07:20.92 Sambo Sport – 79 kg Ricardo Mauricio Paz Paz – Victoria Técnica

Sambo Sport – 79 kg Ricardo Mauricio Paz Paz – Victoria Técnica Sambo Sport – 88 kg Ariel Andrés Alfonso Rodríguez – Victoria Técnica

Sambo Sport – 88 kg Ariel Andrés Alfonso Rodríguez – Victoria Técnica Sambo Sport – +98 kg Gino Tanislado Ávila Dilbert – Victoria Técnica

Sambo Sport – +98 kg Gino Tanislado Ávila Dilbert – Victoria Técnica Taekwondo – Combate hasta 54 kg Derek David Midence Aguilar

Taekwondo – Combate hasta 54 kg Derek David Midence Aguilar Atletismo – Impulso de Bala Prizila Suazo Negrete – 13.74 m

Atletismo – Impulso de Bala Prizila Suazo Negrete – 13.74 m Baloncesto 3×3 – Equipo Femenino Honduras (Equipo – 4 atletas) – 11–12 a favor de Honduras

Baloncesto 3×3 – Equipo Femenino Honduras (Equipo – 4 atletas) – 11–12 a favor de Honduras Halterofilia – 58 kg Arranque Sofía Isabel Alemán Ardón – 81 kg

Halterofilia – 58 kg Arranque Sofía Isabel Alemán Ardón – 81 kg Taekwondo – Combate hasta 73 kg Mayra Mayesli Cartagena Murillo – Victoria

Taekwondo – Combate hasta 73 kg Mayra Mayesli Cartagena Murillo – Victoria Tenis – Individual Natalie Gabriela Espinal Sánchez – 6–4, 5–7, 6–3

GANADORES DE MEDALLA DE PLATA Natación – 100 m Libre Christian Sebastian Serafeim Alvarado – 00:00:52.16

Natación – 100 m Libre Christian Sebastian Serafeim Alvarado – 00:00:52.16 Natación – 100 m Mariposa Christian Sebastian Serafeim Alvarado – 00:00:55.99

Natación – 100 m Mariposa Christian Sebastian Serafeim Alvarado – 00:00:55.99 Natación – 200 m Libre Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:01:51.77

Natación – 200 m Libre Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:01:51.77 Natación – Relevo 4 × 100 m Libre Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:03:31.78

Natación – Relevo 4 × 100 m Libre Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:03:31.78 Atletismo – Relevo 4 × 100 m Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:00:40.72

Atletismo – Relevo 4 × 100 m Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:00:40.72 Atletismo – Salto Largo Gabriel Alejandro Mejía Ruiz – 6.62 m

Atletismo – Salto Largo Gabriel Alejandro Mejía Ruiz – 6.62 m Atletismo

Atletismo – Salto Triple Jason Daniel Castro Brocato – 15.76 m

– Salto Triple Jason Daniel Castro Brocato – 15.76 m Judo – 100 kg Axel Josué García Sánchez – Ippon

Judo – 100 kg Axel Josué García Sánchez – Ippon Judo – 90 kg Edwin Adrián Obando Salazar – Ippon

Judo – 90 kg Edwin Adrián Obando Salazar – Ippon Karate Do – Kumite Masculino −67 kg Kevin Ricardo Armijo Estrada

Karate Do – Kumite Masculino −67 kg Kevin Ricardo Armijo Estrada Taekwondo – Combate hasta 58 kg Ian Paolo Alonzo Calderón – Victoria

Taekwondo – Combate hasta 58 kg Ian Paolo Alonzo Calderón – Victoria Taekwondo – Combate +87 kg Miguel Adrián Ferrera Rodríguez – Victoria

Taekwondo – Combate +87 kg Miguel Adrián Ferrera Rodríguez – Victoria Tenis – Dobles Honduras (Equipo – 2 atletas) – 2–6, 6–3, 6–10

Tenis – Dobles Honduras (Equipo – 2 atletas) – 2–6, 6–3, 6–10 Natación – 100 m Mariposa Ashley Montserrat Calderón Rivera – 00:01:04.41

Natación – 100 m Mariposa Ashley Montserrat Calderón Rivera – 00:01:04.41 Atletismo – Lanzamiento de Jabalina Esther Nohemí Padilla Erazo – 47.27 m

Atletismo – Lanzamiento de Jabalina Esther Nohemí Padilla Erazo – 47.27 m Atletismo – Lanzamiento de Martillo Gabrielle Francine Figueroa – 58.02 m

Atletismo – Lanzamiento de Martillo Gabrielle Francine Figueroa – 58.02 m Canotaje – K-1 200 m Carolina Daibert Moncorvo – 00:49.32

Canotaje – K-1 200 m Carolina Daibert Moncorvo – 00:49.32 Canotaje – K-1 500 m Carolina Daibert Moncorvo – 02:14.94

Canotaje – K-1 500 m Carolina Daibert Moncorvo – 02:14.94 Halterofilia – 58 kg Envión Sofía Isabel Alemán Ardón – 97 kg

Halterofilia – 58 kg Envión Sofía Isabel Alemán Ardón – 97 kg Halterofilia – 58 kg Total Sofía Isabel Alemán Ardón – 178 kg

Halterofilia – 58 kg Total Sofía Isabel Alemán Ardón – 178 kg Halterofilia – 69 kg Envión Yanira James Flores – 105 kg

Halterofilia – 69 kg Envión Yanira James Flores – 105 kg Lucha Libre – 76 kg Saidy Lorena Chávez Figueroa

Lucha Libre – 76 kg Saidy Lorena Chávez Figueroa Sambo Sport – 59 kg Brenda Yamyleth Bailey Gómez – Derrota por diferencia de puntos

Sambo Sport – 59 kg Brenda Yamyleth Bailey Gómez – Derrota por diferencia de puntos Tenis – Copa de Naciones Honduras (Equipo – 4 atletas) – 1–1

Tenis – Copa de Naciones Honduras (Equipo – 4 atletas) – 1–1 Tenis – Dobles Honduras (Equipo – 2 atletas) – 2–6, 0–6

Tenis – Dobles Honduras (Equipo – 2 atletas) – 2–6, 0–6 Natación – Relevo 4 × 100 m Libre Mixto Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:03:45.08

Natación – Relevo 4 × 100 m Libre Mixto Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:03:45.08 Ecuestres – Completa por Equipos (Mixto) Honduras (Equipo – 3 atletas) – 2084.7