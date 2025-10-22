Honduras consigue siete oros y cuatro fueron en lucha: así marcha el medallero en los Juegos Centroamericanos 2025

La natación hondureña se alzó este miércoles con dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2025, gracias a las destacadas actuaciones de Diego Dulieu en los 800 metros libre y Gabriel Martínez en los 50 metros libre. Dulieu, de 20 años, dominó la prueba de fondo, y aseguró el primer lugar de los 800 metros libre con un tiempo de 8:21.03, lo que significó su segundo oro en las justas regionales, ya que la noche del 18 de octubre, el nadador obtuvo el primer lugar de los 1.500 metros libre.

"Me siento muy orgulloso. Honestamente, es una meta que tenía. Yo quería poner en alto a mi país, entonces llegamos a Guatemala y lo hicimos una realidad. De verdad, estoy muy feliz", declaró a EFE el nadador catracho. "El nivel es alto aquí en Centroamérica. Tenemos muchos atletas de alto rendimiento y siempre supe que la competencia iba a ser alta, entonces estoy muy feliz de ver a mis compañeros darle duro y también tener éxitos", agregó Dulieu, originario de La Ceiba, quien actualmente estudia Negocios Internacionales en una universidad de Tampa, Estados Unidos. El segundo oro para Honduras llegó con Gabriel Martínez, quien se impuso en los 50 metros libre, con un tiempo de 23.17 segundos, en la prueba reina de la natación.

Martínez también había logrado el oro en los 100 metros libre y estableció un nuevo récord centroamericano con un tiempo de 50.44 segundos, durante la jornada inaugural de las finales de natación el viernes 17 de octubre. Anteriormente quedó en primer lugar en los 50 metros libres, por lo que lleva tres medallas doradas. El evento atrajo a 79 nadadores en representación de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, quienes compitieron en pruebas individuales y por equipos. PRIMER ORO EN REMO

Pero eso no fue todo. El hondureño Elian Orlando Ávila se llevó la máxima distinción en la competencia individual de remo (M1X single masculino peso abierto) en un tiempo de 07:20:92:00. Con esta destacada participación, Elian aseguró su clasificación para las competencias del Caribe 2026, consolidándose como un referente del deporte naval hondureño. CUATRO OROS EN LUCHA GRECOROMANA Gino Ávila Dilbert le dio el oro a Honduras en la en la categoría de los 130 kg de la Lucha Grecoromana. Por su parte, Kevin Mejía lo consiguió por la misma disciplina, pero en la categoría de los 97 kg. El peleador Ariel Alfonso Rodríguez también se llevó la presea dorada en la categoría de los 87 kg y Oscar Antonio Barrios quedó en el primer puesto en la categoría de los 77 kg. MEDALLERO DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS