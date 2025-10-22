Honduras consigue siete oros y cuatro fueron en lucha: así marcha el medallero en los Juegos Centroamericanos 2025

"Me siento muy orgulloso. Honestamente, es una meta que tenía. Yo quería poner en alto a mi país, entonces llegamos a Guatemala y lo hicimos una realidad. De verdad, estoy muy feliz", declaró a EFE el nadador catracho."El nivel es alto aquí en Centroamérica. Tenemos muchos atletas de alto rendimiento y siempre supe que la competencia iba a ser alta, entonces estoy muy feliz de ver a mis compañeros darle duro y también tener éxitos", agregó <b>Dulieu</b>, originario de La Ceiba, quien actualmente estudia Negocios Internacionales en una universidad de Tampa, Estados Unidos.El segundo oro para <b>Honduras </b>llegó con<b> Gabriel Martínez</b>, quien se impuso en los 50 metros libre, con un tiempo de 23.17 segundos, en la prueba reina de la natación.