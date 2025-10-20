¡Histórico! Ciclista le regala medalla de oro a Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025

Los deportistas de Honduras sigue destacando en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos que se realizan en Guatemala y la mañana de este lunes obtuvo una séptima medalla de oro. La nueva condecoración para nuestro país la dio Luis López, ciclista que obtuvo el primer lugar en Ciclismo de montaña en un evento que estuvo disputado de principio a fin, pero el catracho logró el gran objetivo de quedarse con el primer puesto.

"Luis López gana medalla de oro para Honduras en ciclismo de montaña tras remontar después de una avería en su bicicleta", anunció el Comité Olímpico Hondureño en sus redes sociales al informar sobre el éxito que tuvo el ciclista. El catracho, quien ha radica por varios años en Guatemala, puede presumir de consagrarse como el campeón centroamericano y dejó en el camino a ciclistas de Costa Rica. Tras el final del evento, el joven fue premiado y la emoción fue evidente ya que entonó el Himno Nacional de Honduras. "Estoy muy contento con este resultado, es una medalla que hemos venido buscando. Gracias a Dios se nos dio, en la primera vuelta tuve un pinchazo, pero no me desesperé y pude terminar de la mejor forma", señaló un agradecido López.