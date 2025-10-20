No Todo es Futbol

¡Histórico! Ciclista le regala medalla de oro a Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025

Luis López se llevó la medalla de oro Ciclismo de montaña y no pudo ocultar su emoción.

2025-10-20

Los deportistas de Honduras sigue destacando en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos que se realizan en Guatemala y la mañana de este lunes obtuvo una séptima medalla de oro.

La nueva condecoración para nuestro país la dio Luis López, ciclista que obtuvo el primer lugar en Ciclismo de montaña en un evento que estuvo disputado de principio a fin, pero el catracho logró el gran objetivo de quedarse con el primer puesto.

¡Honduras se baña de oro! En baloncesto femenino 3x3 vencen en la final a Nicaragua en los Juegos Centroamericanos en Guatemala 2025

"Luis López gana medalla de oro para Honduras en ciclismo de montaña tras remontar después de una avería en su bicicleta", anunció el Comité Olímpico Hondureño en sus redes sociales al informar sobre el éxito que tuvo el ciclista.

El catracho, quien ha radica por varios años en Guatemala, puede presumir de consagrarse como el campeón centroamericano y dejó en el camino a ciclistas de Costa Rica.

Tras el final del evento, el joven fue premiado y la emoción fue evidente ya que entonó el Himno Nacional de Honduras.

"Estoy muy contento con este resultado, es una medalla que hemos venido buscando. Gracias a Dios se nos dio, en la primera vuelta tuve un pinchazo, pero no me desesperé y pude terminar de la mejor forma", señaló un agradecido López.

El hondureño Luis López se quedó con la medalla de oro en Ciclismo de montaña en los Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala.

El ciclista tuvo palabras de agradecimiento tras su éxito: "Ha sido un año de bastantes carreras, era un objetivo que teníamos con deseos de ganar. Se la dedicó a mi familia, patrocinadores que han confiado en mí, al Comité Olímpico y toda la afición que siempre están apoyándome".

Con Luis López, Honduras ya puede presumir por ahora de siete medallas de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos que se están llevando a cabo en Guatemala.

La atleta Prizila Negrete en impulsión de bala fue otra de las que le dio prese de oro. Por otra parte, también le han regalado al país la medalla más importante en dos ocasiones el nadador Garbriel Martínez, en una ocasión Diego Dulie, también Winston Campbell ganó la medalla de oro e impuso nueva marca en Centroamérica de 53.17 metros en lanzamiento de disco y además del baloncesto femenino 3x3 con Nelly Rápalo (capitana), Tirss García, Ankara Reichle y Giulianna Guerrero.

