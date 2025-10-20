¡Histórico! Ciclista le regala medalla de oro a Honduras en los Juegos Centroamericanos 2025

"Luis López gana medalla de oro para Honduras en ciclismo de montaña tras remontar después de una avería en su bicicleta", anunció el C<b>omité Olímpico Hondureño</b> en sus redes sociales al informar sobre el éxito que tuvo el ciclista.El catracho, quien ha radica por varios años en Guatemala, puede presumir de consagrarse como el campeón centroamericano y dejó en el camino a ciclistas de Costa Rica.Tras el final del evento, el joven fue premiado y la emoción fue evidente ya que entonó el Himno Nacional de Honduras."Estoy muy contento con este resultado, es una medalla que hemos venido buscando. Gracias a Dios se nos dio, en la primera vuelta tuve un pinchazo, pero no me desesperé y pude terminar de la mejor forma", señaló un agradecido <b>López</b>.