¡Honduras se baña de oro! En baloncesto femenino 3x3 vencen en la final a Nicaragua en los Juegos Centroamericanos en Guatemala 2025

El equipo catracho es conformado por las atletas: <b>Nelly Rápalo (capitana), Tirss García, Ankara Reichle y Giulianna Guerrero</b> demostraron un gran talento en esta disciplina."Tenemos mucho tiempo juntas", fueran las palabras de Nelly Rápalo al finalizar el encuentro y portando la bandera de Honduras. El pabellón deportivo ovacionó a las nacionales.Honduras ya cuenta con 4 medallas de oro en Guatemala, las tres anteriores por medio de los nadadores Gabriel Martínez y Diego Dulieu, además del lanzador de disco, Wiston Campbell.Honduras se presentó con una delegación superior a los 300 atletas a la máxima competencia de Centroamérica y además tienen como un objetivo grupal la conquista de más de 30 preseas doradas.