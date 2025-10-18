¡Honduras se baña de oro! En baloncesto femenino 3x3 vencen en la final a Nicaragua en los Juegos Centroamericanos en Guatemala 2025

La selección de Honduras femenina derrotó en la gran final a Nicaragua por 12-11 para agenciarse el primer lugar histórico en este deporte para el país.

¡Medalla histórica! Honduras se alzó con el oro en el baloncesto femenino 3x3 que se desarrolló en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 en Guatemala.

El equipo catracho es conformado por las atletas: Nelly Rápalo (capitana), Tirss García, Ankara Reichle y Giulianna Guerrero demostraron un gran talento en esta disciplina.

"Tenemos mucho tiempo juntas", fueran las palabras de Nelly Rápalo al finalizar el encuentro y portando la bandera de Honduras. El pabellón deportivo ovacionó a las nacionales.

Honduras ya cuenta con 4 medallas de oro en Guatemala, las tres anteriores por medio de los nadadores Gabriel Martínez y Diego Dulieu, además del lanzador de disco, Wiston Campbell.

Honduras se presentó con una delegación superior a los 300 atletas a la máxima competencia de Centroamérica y además tienen como un objetivo grupal la conquista de más de 30 preseas doradas.