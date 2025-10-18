¡Tercer oro! Diego Dulieu conquistó los 1,500 mts y la natación dio otra alegría a Honduras en Juegos Centroamericanos en Guatemala 2025

Honduras ya cuenta con tres preseas de oro, la primera fue el nadador Gabriel Martínez en los 100 metros libres y la segunda por medio de Winston Campbell en el lanzamiento de disco 2kg.

Se están desarrollando los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala 2025 y la representación de Honduras sigue con las alegrías y las respectivas medallas.

Y este sábado por la noche el nadador Diego Dulieu obtuvo el primer lugar de los 1,500 mts dejando un registro de 16:09 en el cronómetro, de inmediato lo celebró.

Diego Dulieu es el vigente abanderado olímpico de Honduras, además de estudiar en Estados Unidos, donde compite a un alto nivel, tiene mundiales y Juegos Panamericanos en su palmarés.

Honduras se presentó con una delegación superior a los 300 atletas a la máxima competencia de Centroamérica y además tienen como un objetivo grupal la conquista de más de 30 preseas doradas.