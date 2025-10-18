No Todo es Futbol

¡Tercer oro! Diego Dulieu conquistó los 1,500 mts y la natación dio otra alegría a Honduras en Juegos Centroamericanos en Guatemala 2025

El nadador hondureño cuenta con mucha experiencia y lo demostró colgándose la medalla de oro.

  • ¡Tercer oro! Diego Dulieu conquistó los 1,500 mts y la natación dio otra alegría a Honduras en Juegos Centroamericanos en Guatemala 2025

    Diego Dulieu al momento de su celebración por la medalla de oro en Guatemala 2025.
2025-10-18

Se están desarrollando los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala 2025 y la representación de Honduras sigue con las alegrías y las respectivas medallas.

Honduras ya cuenta con tres preseas de oro, la primera fue el nadador Gabriel Martínez en los 100 metros libres y la segunda por medio de Winston Campbell en el lanzamiento de disco 2kg.

Hondureño Luis Suazo recibe una de las mejores noticias en su corta carrera como futbolista

Y este sábado por la noche el nadador Diego Dulieu obtuvo el primer lugar de los 1,500 mts dejando un registro de 16:09 en el cronómetro, de inmediato lo celebró.

Diego Dulieu es el vigente abanderado olímpico de Honduras, además de estudiar en Estados Unidos, donde compite a un alto nivel, tiene mundiales y Juegos Panamericanos en su palmarés.

Honduras se presentó con una delegación superior a los 300 atletas a la máxima competencia de Centroamérica y además tienen como un objetivo grupal la conquista de más de 30 preseas doradas.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Juegos centroamericanos
|
Diego Dulieu
|
Honduras
|