¡Tercer oro! Diego Dulieu conquistó los 1,500 mts y la natación dio otra alegría a Honduras en Juegos Centroamericanos en Guatemala 2025

Se están desarrollando los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala 2025 y la representación de Honduras sigue con las alegrías y las respectivas medallas.Honduras ya cuenta con tres preseas de oro, la primera fue el nadador <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/honduras-se-bana-oro-en-el-primer-dia-de-competencia-juegos-centroamericanos-2025-gabriel-martinez-FN27807424" target="_blank">Gabriel Martínez</a></b> en los 100 metros libres y la segunda por medio de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/otro-record-segunda-medalla-honduras-juegos-centroamericanos-guatemala-winston-campbell-HM27812995" target="_blank">Winston Campbell</a></b> en el lanzamiento de disco 2kg.