No Todo es Futbol

¡Otro récord! Segunda medalla de oro para Honduras en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025

La delegación de Honduras ya cuenta con dos medallas de oro en la competencia centroamericana.

  • ¡Otro récord! Segunda medalla de oro para Honduras en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025

    Winston Campbell destacó en su primera competencia centroamericana en lanzamiento de disco.
2025-10-18

Los atletas hondureños siguen exponiendo su potencial y este sábado 18 de octubre se logró la segunda medalla de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala 2025.

El viernes por la noche el primero en lograr la medalla dorada fue el nadador Gabriel Martínez destacando en los 100 metros libres con un tiempo de 50.44 y estableciendo nuevo récord centroamericanos.

Hondureño Luis Suazo recibe una de las mejores noticias en su corta carrera como futbolista

Para este sábado, la bandera de Honduras se volvió a subir a lo más alto del podio de la competencia y fue gracias al atleta Winston Campbell, quien además es el abanderado masculino.

Winston Campbell lo logró con una distancia de 53.17 metros en la prueba de lanzamiento de disco 2 kg que se disputó en el complejo deportivo de Quetzaltenango.

"El hondureño Winston Campbell impuso nueva marca centroamericana de 53.17 metros en lanzamiento de disco", fueron las palabras con las que la página oficial de Guatemala 2025 felicitó al catracho.

Honduras se presentó con una delegación superior a los 300 atletas a la máxima competencia de Centroamérica y además tienen como un objetivo grupal la conquista de más de 30 preseas doradas.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Juegos centroamericanos
|
Honduras
|