¡Otro récord! Segunda medalla de oro para Honduras en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025

El viernes por la noche el primero en lograr la medalla dorada fue el nadador Gabriel Martínez destacando en los 100 metros libres con un tiempo de 50.44 y estableciendo nuevo récord centroamericanos.

Los atletas hondureños siguen exponiendo su potencial y este sábado 18 de octubre se logró la segunda medalla de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala 2025.

Para este sábado, la bandera de Honduras se volvió a subir a lo más alto del podio de la competencia y fue gracias al atleta Winston Campbell, quien además es el abanderado masculino.

Winston Campbell lo logró con una distancia de 53.17 metros en la prueba de lanzamiento de disco 2 kg que se disputó en el complejo deportivo de Quetzaltenango.

"El hondureño Winston Campbell impuso nueva marca centroamericana de 53.17 metros en lanzamiento de disco", fueron las palabras con las que la página oficial de Guatemala 2025 felicitó al catracho.

Honduras se presentó con una delegación superior a los 300 atletas a la máxima competencia de Centroamérica y además tienen como un objetivo grupal la conquista de más de 30 preseas doradas.