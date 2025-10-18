¡Otro récord! Segunda medalla de oro para Honduras en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025

Los atletas hondureños siguen exponiendo su potencial y este sábado 18 de octubre se logró la segunda medalla de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos de Guatemala 2025.El viernes por la noche el primero en lograr la medalla dorada fue el nadador <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/honduras-se-bana-oro-en-el-primer-dia-de-competencia-juegos-centroamericanos-2025-gabriel-martinez-FN27807424" target="_blank">Gabriel Martínez</a></b> destacando en los 100 metros libres con un tiempo de 50.44 y estableciendo nuevo récord centroamericanos.