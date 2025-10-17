No Todo es Futbol

Honduras destaca en natación y se acercan las primeras medallas en los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala 2025

La ceremonia de inauguración del evento deportivo se dará este sábado 18 de octubre y el evento finalizará hasta el 30.

    Las nadadoras Francis Escobar y Giulliana Ramírez destacaron en sus pruebas preliminares y van por las medallas hoy en la tarde. Fotos cortesía Comité Olímpico Hondureño.
2025-10-17

Hoy viernes 17 de octubre se vive el primer día de competencia de los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala 2025 y Honduras destacó de entrada por medio de la natación.

Cabe resaltar que la ceremonia de inauguración del evento deportivo que reúne a casi 3,000 atletas se dará este sábado 18 de octubre y el evento finalizará hasta el 30.

Ellos son la esperanza de medallas para Honduras en Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala ¿Cuántas preseas doradas es el pronóstico?

Guatemala vio como Honduras comenzó sus competencia este viernes 17 de octubres en las disciplinas de judo, gimnasia, natación, softbol, bádminton, voleibol y baloncesto 3x3.

El Comité Olímpico Hondureño informó alrededor de las 10 de la mañana que los atletas hondureños: Giulliana Ramírez 400 mts logró un tiempo de 4:50.83, Francis Escobar 400 mts con un tiempo de 4:58.11, Sebastián Serafeim 100 mts logró marca de 52.02 y Gabriel Martínez 100 mts paró su tiempo en 52.69, clasificaron en sus hits preliminares y avanzan a las finales de natación a disputarse en horas de la tarde.

Lo que significa que Honduras está a las puertas de conquistar sus primeras medallas en los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala 2025. Honduras está a la expectativa.

La delegación hondureña, de más de 300 atletas en 35 disciplinas, tiene un pronóstico de más de 30 medallas doradas para la competencia que marca el inicio del ciclo olímpico con destino a Los Ángeles 2028.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
