Honduras destaca en natación y se acercan las primeras medallas en los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala 2025

Guatemala vio como <b>Honduras comenzó</b> sus competencia este viernes 17 de octubres en las disciplinas de judo, gimnasia, natación, softbol, bádminton, voleibol y baloncesto 3x3.El Comité Olímpico Hondureño informó alrededor de las 10 de la mañana que los atletas hondureños: Giulliana Ramírez 400 mts logró un tiempo de 4:50.83, <b>Francis Escobar </b>400 mts con un tiempo de 4:58.11, Sebastián Serafeim 100 mts logró marca de 52.02 y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/gabriel-martinez-el-torpedo-de-la-natacion-hondurena-lo-he-sentido-y-se-que-voy-a-estar-en-los-juegos-olimpicos-de-paris-2024-AC12764411" target="_blank">Gabriel Martínez</a></b> 100 mts paró su tiempo en 52.69, clasificaron en sus hits preliminares y avanzan a las finales de natación a disputarse en horas de la tarde.Lo que significa que Honduras está a las puertas de conquistar sus primeras medallas en los <b>Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala 2025. </b>Honduras está a la expectativa.La delegación hondureña, de más de 300 atletas en 35 disciplinas, tiene un pronóstico de más de<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/juegos-centroamericanos-de-guatemala-2025-fecha-inaugural-deportes-paises-canal-que-transmite-LF27771758" target="_blank">30 medallas doradas</a> </b>para la competencia que marca el inicio del ciclo olímpico con destino a Los Ángeles 2028.