Honduras destaca en natación y se acercan las primeras medallas en los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala 2025

Cabe resaltar que la ceremonia de inauguración del evento deportivo que reúne a casi 3,000 atletas se dará este sábado 18 de octubre y el evento finalizará hasta el 30.

Hoy viernes 17 de octubre se vive el primer día de competencia de los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala 2025 y Honduras destacó de entrada por medio de la natación.

Guatemala vio como Honduras comenzó sus competencia este viernes 17 de octubres en las disciplinas de judo, gimnasia, natación, softbol, bádminton, voleibol y baloncesto 3x3.

El Comité Olímpico Hondureño informó alrededor de las 10 de la mañana que los atletas hondureños: Giulliana Ramírez 400 mts logró un tiempo de 4:50.83, Francis Escobar 400 mts con un tiempo de 4:58.11, Sebastián Serafeim 100 mts logró marca de 52.02 y Gabriel Martínez 100 mts paró su tiempo en 52.69, clasificaron en sus hits preliminares y avanzan a las finales de natación a disputarse en horas de la tarde.

Lo que significa que Honduras está a las puertas de conquistar sus primeras medallas en los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala 2025. Honduras está a la expectativa.

La delegación hondureña, de más de 300 atletas en 35 disciplinas, tiene un pronóstico de más de 30 medallas doradas para la competencia que marca el inicio del ciclo olímpico con destino a Los Ángeles 2028.