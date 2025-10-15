No Todo es Futbol

Fecha, lugar y hora: todo lo que debe saber de la Vuelta Ciclística Infantil El Heraldo 2025

Conozca los detalles de la Vuelta Infantil de El Heraldo. Se llevará a cabo este domingo en la capital y se espera la participación de unos 200 niños y niñas ¿Cómo puede inscribirse?

    Este domingo 19 de octubre se llevará a cabo en la capital la decimoprimera edición (11) de la Vuelta Infantil de El Heraldo. Foto: archivo El Heraldo
2025-10-15

Tegucigalpa.- Ya patentizada como un acontecimiento anual que es esperado por los consentidos de la casa, la Vuelta Ciclística Infantil El Heraldo se realizará esta semana en su versión 2025 y coronará a los mejores con el pedal en ocho distintas categorías.

La competencia se llevará a cabo este domingo 19 de ocubre y tendrá lugar en el estacionamiento del tercer nivel de Multiplaza de Tegucigalpa, en donde se espera que se viva una fiesta total.

Será la decimoprimera edición (11) de un certamen que inició en 2013 y que surgió con el fin de que hubiese una actividad ciclística exclusiva para los menores de edad.

¿Cuáles son las categorías?

Este evento nació en el marco de la Vuelta Ciclística de adultos, que comenzó desde 2012 y que representa la competencia con la mayor cantidad de ciclistas que existe en Honduras.

Tal como en 2024, este año la Vuelta Infantil tendrá ocho categorías: cuatro de niños y cuatro de niñas.Los y las menores de 0 a 4 años de edad darán dos vueltas en el circuito, de 5 a 6 tendrán cinco, de 7 a 8 recorrerán diez y 9 a 10 años harán 12.

Todos los inscritos podrán reclamar su kit es sábado en el Foodcourt de Multiplaza. El desafío dominguero arrancará a las 7:00 de la mañana y se espera la presencia de unos 200 niños y niñas, quienes llegarán con sus seres cercanos para vivir un día inolvidable sobre la pista.

Los primeros tres lugares de cada una de las categorías recibirán trofeo, mientras que el cuarto y quinto se colgarán una medalla de participación.

Habrá muchos premios y regalos

Además, entre todos los participantes se sortearán 10 bicicletas, un viaje a Roatán y otros regalos de patrocinadores.

Asimismo, habrá muchos atractivos para que los niños se diviertan durante el evento y disfruten de un domingo lleno de adrenalina, alegría y mucha emoción.

Las inscripciones siguen abiertas y se pueden realizar a través de dos vías: el sitio web vueltaelheraldo.hn y en el kiosco ubicado en el Foodcourt de Multiplaza de la capital.

"Todos los años nos sorprende la gran participación que tiene cada una de las categorías. Le digo que se preparen mucho, que disfruten cada momento y que el día de la competencia no vengan más que a divertirse, a disfrutar y que vivan la mejor experiencia", lanzó Lila Fúnez, representante de Mercadeo de la casa de la Vuelta Infantil: Multiplaza.

Erlin Varela
Erlin Varela

Periodista de deportes con más de una década de recorrido: desde 2011 en Diario El Heraldo y a partir de 2022 en las diferentes plataformas de grupo OPSA. Experiencia en distintas coberturas relacionadas principalmente a la Liga Nacional y a la Selección de Honduras.
