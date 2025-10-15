Fecha, lugar y hora: todo lo que debe saber de la Vuelta Ciclística Infantil El Heraldo 2025

Además, entre todos los participantes se sortearán 10 bicicletas, un viaje a Roatán y otros regalos de patrocinadores.Asimismo, habrá muchos atractivos para que los niños se diviertan durante el evento y disfruten de un domingo lleno de adrenalina, alegría y mucha emoción.Las inscripciones siguen abiertas y se pueden realizar a través de dos vías: el sitio web vueltaelheraldo.hn y en el kiosco ubicado en el Foodcourt de Multiplaza de la capital."Todos los años nos sorprende la gran participación que tiene cada una de las categorías. Le digo que se preparen mucho, que disfruten cada momento y que el día de la competencia no vengan más que a divertirse, a disfrutar y que vivan la mejor experiencia", lanzó Lila Fúnez, representante de Mercadeo de la casa de la Vuelta Infantil: Multiplaza.