Orgullo nacional: El hondureño Mauricio Dubón es nuevamente nominado al Guante de Oro de la Major League Baseball

¡Honduras en lo alto! Mauricio Dubón continúa destacándose con los Astros de Houston en la Major League Baseball. Tras su buena temporada, el catracho nuevamente fue nominado al prestigioso galardón Guante de Oro en la categoría de mejor Jugador Utility de la Temporada 2025 de la MLB.

Dubón en 2023 hizo historia tras convertirse en el primer hondureño y centroamericano en ganar un Guante de Oro en la misma categoría. El hondureño se destacó por su versatilidad defensiva jugando en multiple posiciones y en su rol como "Utility" obtuvo 14 carreras salvadas para los Astros en dicha temporada.

Entre los jugadores nominados a este premio en la Liga Americana, se encuentra el estadounidense Ernie Clement jugador de los Toronto Blue Jays quien se destacó en esta temporada en la posición de tercera base. También fue seleccionado el norteamericano Daniel Schneemann quien juega para los Cleveland Guardians como segunda base.