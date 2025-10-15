Orgullo nacional: El hondureño Mauricio Dubón es nuevamente nominado al Guante de Oro de la Major League Baseball

<i><b>Ganadores del Guante de Oro en la categoría de Utility:</b></i><br />2022/Liga Americana - DJ LeMahieu / New York Yankees <br />2022/Liga Nacional - Brendan Donovan / St. Louis Cardinals<br />2023/Liga Americana - Mauricio Dubón / Houston Astros<br />2023/Liga Nacional - Ha-Seong Kim / San Diego Padres<br />2024/Liga Americana - Dylan Moore / Seattle Mariners<br />2024/Liga Nacional - Jared Triolo / Pittsburgh Pirates<br /><br />Mauricio Dubón llegó traspasado a los Astros de Houston en la temporada 2022 procedente de los <b>Gigantes de San Francisco</b>. En el conjunto de Texas, se convirtió en el primer hondureño que ganó la Serie Mundial, en el duelo que se enfrentaron ante los Phillies de Philadelphia en 2024.<br /><br />El catracho sigue marcando historia en lo más alto del béisbol de las <b>Grandes Ligas</b>, siendo de inspiración para muchos jóvenes quienes buscan triunfar en otros deportes y dejar en alto el nombre de <b>Honduras</b>.<br />