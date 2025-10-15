No Todo es Futbol

Orgullo nacional: El hondureño Mauricio Dubón es nuevamente nominado al Guante de Oro de la Major League Baseball

Mauricio Dubón sigue destacando en la MLB y se posiciona como uno de los mejores jugadores del torneo.

2025-10-15

¡Honduras en lo alto! Mauricio Dubón continúa destacándose con los Astros de Houston en la Major League Baseball. Tras su buena temporada, el catracho nuevamente fue nominado al prestigioso galardón Guante de Oro en la categoría de mejor Jugador Utility de la Temporada 2025 de la MLB.

Dubón en 2023 hizo historia tras convertirse en el primer hondureño y centroamericano en ganar un Guante de Oro en la misma categoría. El hondureño se destacó por su versatilidad defensiva jugando en multiple posiciones y en su rol como "Utility" obtuvo 14 carreras salvadas para los Astros en dicha temporada.

Mauricio Dubón ganador del Guante de Oro 2023.

Entre los jugadores nominados a este premio en la Liga Americana, se encuentra el estadounidense Ernie Clement jugador de los Toronto Blue Jays quien se destacó en esta temporada en la posición de tercera base. También fue seleccionado el norteamericano Daniel Schneemann quien juega para los Cleveland Guardians como segunda base.

Ganadores del Guante de Oro en la categoría de Utility:
2022/Liga Americana - DJ LeMahieu / New York Yankees
2022/Liga Nacional - Brendan Donovan / St. Louis Cardinals
2023/Liga Americana - Mauricio Dubón / Houston Astros
2023/Liga Nacional - Ha-Seong Kim / San Diego Padres
2024/Liga Americana - Dylan Moore / Seattle Mariners
2024/Liga Nacional - Jared Triolo / Pittsburgh Pirates

​​​​Mauricio Dubón llegó traspasado a los Astros de Houston en la temporada 2022 procedente de los Gigantes de San Francisco. En el conjunto de Texas, se convirtió en el primer hondureño que ganó la Serie Mundial, en el duelo que se enfrentaron ante los Phillies de Philadelphia en 2024.

El catracho sigue marcando historia en lo más alto del béisbol de las Grandes Ligas, siendo de inspiración para muchos jóvenes quienes buscan triunfar en otros deportes y dejar en alto el nombre de Honduras.
​​​​​​

Guante de oro
|
Mauricio Dubón
|
Astros Houston
|