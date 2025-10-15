Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025: Fecha inaugural, deportes, países y el canal que transmite

Los Juegos Centroamericanos 2025 ya generan gran expectativa en toda la región, con Guatemala lista para recibir a miles de atletas en un evento que combinará deporte, cultura y tradición. La duodécima edición de esta justa deportiva se celebrará del 17 al 30 de octubre en Ciudad de Guatemala, con la participación de los siete países del istmo que buscarán brillar en una competencia llena de historia y emoción.

ATLETAS Y PAÍSES PARTICIPANTES

En total, más de 3,000 deportistas formarán parte de esta gran cita regional representando a Belice, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua y Guatemala, los cuales se medirán en una extensa agenda deportiva. Este encuentro reafirma el compromiso de la región con el desarrollo del deporte y la unión centroamericana.





41 DEPORTES

Uno de los aspectos más destacados será la variedad de disciplinas. En Guatemala 2025 se desarrollarán 41 deportes, incluyendo tanto modalidades tradicionales como nuevas incorporaciones. Desde ajedrez, atletismo y fútbol, hasta surf, E-Sports y escalada deportiva, los Juegos ofrecerán un amplio abanico de competencias que pondrán a prueba el talento y la versatilidad de los atletas.

CEREMONIA INAUGURAL

La Ceremonia Inaugural, prevista para el 20 de octubre en Ciudad Cayalá, promete ser un espectáculo lleno de color y simbolismo. Iniciará a las 16:00 horas y contará con el desfile de los atletas, seguido de una presentación artística y cultural que mostrará la historia y raíces del pueblo guatemalteco. El acto cerrará con la participación estelar del grupo colombiano Piso 21, encargado de poner ritmo y energía a la noche.

AVALADOS POR EL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL

Estos Juegos tienen una profunda conexión con la historia del deporte centroamericano. Fueron creados por la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA) y avalados por el Comité Olímpico Internacional, celebrándose por primera vez en 1973 también en Guatemala. En esta ocasión, el país será anfitrión por cuarta vez, reafirmando su papel como cuna y corazón del olimpismo regional.

MASCOTA OFICIAL

La mascota oficial de los Juegos, llamada Balomi, es un jaguar inspirado en la figura ancestral del Balam, símbolo de poder, fuerza y vida en la cultura maya. Su diseño rinde homenaje a la espiritualidad y conexión con la naturaleza, mientras que sus marcas representan la unión entre los siete países que participan en esta justa deportiva.

CANCIÓN OFICIAL

En cuanto a la canción oficial, se titula “Unidos por el Deporte” y es interpretada por los artistas Adri Ibargüen, Hancer y Kontra Marín. El tema busca transmitir un mensaje de hermandad, alegría y orgullo por representar a cada nación centroamericana, reflejando el espíritu de unión que caracteriza a estos Juegos. De esta manera, Guatemala se prepara para vivir unas jornadas inolvidables donde el deporte, la cultura y la identidad regional serán los grandes protagonistas. Los Juegos Centroamericanos 2025 no solo prometen competencia de alto nivel, sino también un encuentro que reforzará los lazos de amistad entre los pueblos de la región.

¿QUIÉN TRANSMITE?