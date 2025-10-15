Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025: Fecha inaugural, deportes, países y el canal que transmite

En cuanto a la <b>canción oficial</b>, se titula <b>“Unidos por el Deporte”</b> y es interpretada por los artistas <b>Adri Ibargüen, Hancer y Kontra Marín</b>. El tema busca transmitir un mensaje de hermandad, alegría y orgullo por representar a cada nación centroamericana, reflejando el espíritu de unión que caracteriza a estos Juegos.De esta manera, Guatemala se prepara para vivir unas jornadas inolvidables donde el deporte, la cultura y la identidad regional serán los grandes protagonistas. Los Juegos Centroamericanos 2025 no solo prometen competencia de alto nivel, sino también un encuentro que reforzará los lazos de amistad entre los pueblos de la región.