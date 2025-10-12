Arde la polémica: "Cancelaré mi patrocinio del Super Bowl si Bad Bunny actúa en el medio tiempo; si sube al escenario, no habrá..."

En redes sociales circuló una información que sostiene que el director ejecutivo de la empresa Coca-Cola, James Quincey, amenazó con retirar su patrocinio del Super Bowl si el cantante Bad Bunny actúa en el medio tiempo de la edición de 2026. Sin embargo, dicha versión ya fue desmentida por voceros oficiales. "Cancelaré mi patrocinio del Super Bowl si permiten que Bad Bunny actúe en el medio tiempo. Si sube al escenario, no habrá Coca-Cola", es uno de los mensajes falsos que se difunden principalmente en la red social Facebook. Medios de verificación estadounidenses contactaron a Coca-Cola, que desmintió la información calificándola de "inventada y completamente falsa". Además, la compañía aclaró que no es patrocinadora del Super Bowl.