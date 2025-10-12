Arde la polémica: "Cancelaré mi patrocinio del Super Bowl si Bad Bunny actúa en el medio tiempo; si sube al escenario, no habrá..."

No Todo es Futbol

2025-10-12

La elección de Bad Bunny para actuar como artista principal en el Super Bowl del próximo 7 de febrero en Santa Clara, en el estado de California (EE.UU.), ha generado una ola de críticas entre las filas republicanas, que reprochan que su música sea en español.

Poco después de que la NFL anunciara al puertorriqueño para su mayor evento, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, advirtió que el Gobierno de Estados Unidos desplegará a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) mientras se desarrolla el espectáculo.

Sin embargo, la Casa Blanca precisó días después que no había planes de redadas migratorias en el Super Bowl de Bad Bunny por el momento.

Incluso, hace una semana el músico respondió a las críticas que ha generado su presencia en uno de los espectáculos más populares y televisados del mundo en su monólogo como artista invitado en el programa Saturday Night Live (SNL), en el que habló mayoritariamente en inglés.

"Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender (español)", sentenció el artista, quien además protagonizó varias escenas cómicas, como una adaptación de la famosa serie infantil mexicana 'El Chavo del Ocho'.

CRÍTICA DE TRUMP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la NFL por elegir a la estrella puertorriqueña Bad Bunny como artista principal en el descanso del Super Bowl, una decisión que tildó de "absolutamente ridícula".

"Nunca he oído hablar de él (...) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo", indicó el presidente durante su intervención en el programa 'Greg Kelly Reports' que se emitió anoche en Newsmax.

El mandatario republicano expresó su desacuerdo con algunas de las normas técnicas de la NFL y agregó que le gustaría que cambiar algunas, como la patada inicial (kickoff, en inglés) que se realiza para dar comienzo al juego.

"Es ridículo. No es más seguro que la patada inicial normal. Se ve terrible. Creo que realmente denigra el fútbol americano", aseveró.

NUEVA POLÉMICA, PERO QUE TERMINÓ SIENDO FALSA

En redes sociales circuló una información que sostiene que el director ejecutivo de la empresa Coca-Cola, James Quincey, amenazó con retirar su patrocinio del Super Bowl si el cantante Bad Bunny actúa en el medio tiempo de la edición de 2026. Sin embargo, dicha versión ya fue desmentida por voceros oficiales.

"Cancelaré mi patrocinio del Super Bowl si permiten que Bad Bunny actúe en el medio tiempo. Si sube al escenario, no habrá Coca-Cola", es uno de los mensajes falsos que se difunden principalmente en la red social Facebook.

Medios de verificación estadounidenses contactaron a Coca-Cola, que desmintió la información calificándola de "inventada y completamente falsa". Además, la compañía aclaró que no es patrocinadora del Super Bowl.

