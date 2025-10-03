Bad Bunny será el artista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 y causa indignación en USA: "Es una vergüenza..."

La expiloto de NASCAR Danica Patrick respondió al comentario de del comentarista apoyando su postura y criticando la participación del artista."Oh, qué divertido. No deberían permitirse canciones que no estén en inglés en uno de los eventos televisivos más vistos del año en Estados Unidos... y no solo en el ámbito deportivo", escribió en redes sociales.El activista estadounidense y presidente nacional interino de Estudiantes por <b>Trump</b>, sugirió en X que debería ser despedido quien había elegido al cantante como cabeza del espectáculo asegurando que no había visto "a una sola persona que quiera que Bad Bunny actúe en el Super Bowl".Mientras que el activista conservador Robby Starbuck acusó a Roger Goodell y a la NFL de convertir el <b>Super Bowl 2026 </b>en un evento político al elegir a <b>Bad Bunny </b>como artista principal.