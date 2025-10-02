Lo más increíble en la Europa League: Roma tuvo tres penales, los falló todos y perdió en casa

El portero turco del Lille, Berke Ozer, lideró el asalto (0-1) del conjunto francés al Olímpico de Roma, tras detener tres penales consecutivos en una jornada de la Europa League, en la que el Betis se impuso por 0-2 al Ludogoretes bajo el liderazgo de un gran Giovani Lo Celso. El mediapunta argentino, que abrió el marcador para los verdiblancos a los 31 minutos con un sensacional zurdazo, dio origen con un no menos sobresaliente pase al definitivo 0-2, obra en propia meta del defensa español Francisco Javier Hidalgo.



Pero si un nombre destacó por encima de cualquier otro en esta segunda fecha de la Europa League fue el del guardameta otomano del Lille, Berke Ozer, que detuvo, nada más y nada menos, que tres penales consecutivos a menos de 10 minutos para la conclusión. Dos de ellos al delantero ucraniano Artem Dovbyk, exjugador del Girona, que tardará mucho tiempo en olvidar al cancerbero turco, tras ver como le adivinó por dos veces las intenciones. Eso sí, tras adelantarse al lanzamiento del ariete ucraniano, lo que llevó al colegiado del encuentro, el belga Erik Lambrechts, a obligar repetir hasta en tres ocasiones la pena máxima. Pero ni así lograron los jugadores del Roma batir a Ozer, que también detuvo el tercer y ya definitivo penal al atacante argentino Matías Soulé. Toda una gesta que permitió al Lille, que ya se impuso al Brann noruego en la primera jornada, encadenar su segunda victoria consecutiva, tras hacer valer el gol (0-1) del islandés Hakon Haraldson a los seis minutos de juego.

DERROTA DEL CELTIC; TRIUNFO DEL FENERBAHCE