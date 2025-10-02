Lo más increíble en la Europa League: Roma tuvo tres penales, los falló todos y perdió en casa

Igualmente cuenta por victorias sus encuentros el <b>Braga </b>portugués , que dirige el español<b> Carlos Vicens</b>, tras imponerse este jueves por 0-2 en su visita al campo del <b>Celtic</b> de Glasgow.Dos goles que no dejaron muy bien parados ni al veterano portero del <b>Celtic</b>, <b>Kasper Schmeichel</b>, ni a su defensa, ya que si en el primero, obra de <b>Ricardo Horta</b>, el guardameta danés falló de manera clara, en el segundo, obra de español <b>Gabri Martínez</b>, la zaga escocesa tampoco estuvo acertada.Todo lo contrario que el cancerbero polaco del <b>Bolonia</b>, <b>Lukas Skorupski</b>, que salvó un punto para el conjunto italiano, tras impedir la victoria (1-1) del <b>Friburgo </b>alemán en el Renato Dall'Araco con una doble intervención a los 69 minutos a remates de <b>Derry Scherhant </b>y <b>Jan-Niklas Beste</b>.Nada pudo impedir que el delantero<b> Kerem Akturkoglu </b>llevase a la victoria al <b>Fenerbahce</b>, tras firmar un doblete (2-1) ante el <b>Niza</b>, en un encuentro en el que el español <b>Marco Asensio </b>volvío a ser titular en la filas del conjunto otomano.