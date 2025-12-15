Real Madrid eligió al sucesor de Xabi Alonso si la situación no cambia: "Está en la casa"

La situación del Real Madrid no mejora ni con un triunfo. Los blancos derrotaron ayer de visita al Alavés por 1-2 que sirvió para no perderle la pista al Barcelona que marcha primero en LaLiga. Sin embargo, el futuro de Xabi Alonso en la entidad es motivo de preguntas infinitas y una duda interminable que se agranda cada fin de semana.

La victoria sobre el Alavés parecía suponer un período de calma, pero las diferencias con un sector del club podrían ser el motivo de su salida. De hecho, la prensa española especula que el Real Madrid ya tendría al elegido para reemplazar a Xabi si el panorama no cambia. "En el club hay muchas dudas sobre si tiene sentido aguantar a Xabi Alonso. El asunto es cuándo se va a tomar una decisión o si Xabi conseguirá revertir la situación. Jugando así, Xabi no sigue. El equipo está físicamente roto. Si hay un cambio, tiene que ser antes de la Supercopa", soltó el periodista Josep Pedrerol en El Chiringuito. "Hay una preocupación por el juego del Madrid, por el estado físico de los jugadores, por no saber a qué juega el Madrid. Preguntas a la gente a qué juega y nadie lo sabe. ¿Por qué todos los jugadores están físicamente peor? ¿Por qué no ha mejorado en nada? No hay sistema, ni fútbol bonito, ni jugadores colocados en su posición, ni contentos con la forma de trabajar de Xabi, ni empatía de él con algunos jugadores. Creo que la afición espera más", añadió.

Finalmente, después del análisis, Pedrerol confirmó que las altas esferas de la entidad blanca tomaron una decisión: "Real Madrid tiene claro el sustituto y está en la casa".