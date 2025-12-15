Real Madrid eligió al sucesor de Xabi Alonso si la situación no cambia: "Está en la casa"

La victoria sobre el <b>Alavés</b> parecía suponer un período de calma, pero las diferencias con un sector del club podrían ser el motivo de su salida. De hecho, la prensa española especula que el <b>Real Madrid</b> ya tendría al elegido para reemplazar a <b>Xabi </b>si el panorama no cambia."En el club hay muchas dudas sobre si tiene sentido aguantar a Xabi Alonso. El asunto es cuándo se va a tomar una decisión o si Xabi conseguirá revertir la situación. Jugando así, Xabi no sigue. El equipo está físicamente roto. Si hay un cambio, tiene que ser antes de la Supercopa", soltó el periodista <b>Josep Pedrerol </b>en El Chiringuito. "Hay una preocupación por el juego del Madrid, por el estado físico de los jugadores, por no saber a qué juega el Madrid. Preguntas a la gente a qué juega y nadie lo sabe. ¿Por qué todos los jugadores están físicamente peor? ¿Por qué no ha mejorado en nada? No hay sistema, ni fútbol bonito, ni jugadores colocados en su posición, ni contentos con la forma de trabajar de Xabi, ni empatía de él con algunos jugadores. Creo que la afición espera más", añadió.