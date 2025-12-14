Internacionales

Xabi Alonso aclara su futuro en el Real Madrid y ataca al árbitro: "Me sorprende mucho que no vaya ni al VAR..."

El técnico vasco confesó que le gustó más este partido que el que disputaron ante el Celta.

  • Xabi Alonso aclara su futuro en el Real Madrid y ataca al árbitro: Me sorprende mucho que no vaya ni al VAR...

    El entrenador del Real Madrid Xabi Alonso durante el partido de la jornada 16 de LaLiga que Deportivo Alavés y Real Madrid disputan este domingo en el estadio de Mendizorrotza.

    Adrián Ruiz de Hierro / EFE
2025-12-14

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró tras ganar este domingo al Deportivo Alavés (1-2) en partido de la Primera división del fútbol español, después de dos derrotas consecutivas que están “todos juntos” en esto y dijo que “la unión es fundamental”, tras haber sido 'amenazado' de salir del club.

El técnico vasco confesó que le gustó más este partido que el que disputaron ante el Celta. “Hoy ha habido cosas que necesitas en los partidos. Necesitamos continuidad y constancia y sirve para aprender y que no se quede en el olvido”, explicó el preparador del equipo blanco.

Real Madrid ganó, pero sigue lejos del Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de LaLiga de España

“Nos hemos puesto por delante y hemos perdido el control del balón”, lamentó el entrenador, que opinó que pudieron marcar el segundo gol tras el paso por vestuarios.

“En la única acción en la que Valdepeñas ha fallado, Carlos Vicente ha aprovechado un gran pase y luego el equipo ha seguido dando la cara y peleando el partido”, explicó Xabi Alonso, que a pesar de todo, destacó el debut del canterano blanco. “Le felicito por su debut y porque ha hecho un partido muy estable”, agregó.

Preguntado por el penalti que reclamó Vinicius, señaló que le pareció “claro” y se mostró sorprendido por el hecho de que el colegiado no acudiese a verlo al VAR. "No voy hablar del árbitro, es un penalti muy claro, me sorprende mucho que no vaya ni al VAR pero ni me sorprende, un árbitro que amenazó al Real Madrid."

“Le doy mucho mérito a la victoria, muchas bajas y sanciones”, expresó el técnico, que incidió en que “con un partido no es suficiente”. “Queda mucho, era un momento importante pero hay que darle continuidad a las cosas que hemos hecho bien”, afirmó.

Pichichi LaLiga de España: Mbappé tiene de 'hijos' a todos los delanteros del Barcelona; esta es la ventaja que les lleva

Cuestionado por los 7 minutos que pasaron entre el empate y el segundo gol del Real Madrid, el guipuzcoano remarcó que los vivió “como el resto”.

“No fueron especialmente diferentes”, agregó Xabi Alonso

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencia EFE

Conferencia de prensa
|
Xabi Alonso
|
Real Madrid
|
Alavés
|