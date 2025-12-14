Pichichi LaLiga de España: Mbappé tiene de 'hijos' a todos los delanteros del Barcelona; esta es la ventaja que les lleva

En el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann dejó su sello en el quinto tanto que marcó esta temporada. Firmó una obra de arte: control exquisito y remate decisivo para dar la victoria al Atlético de Madrid (2-1), que pudo con el Valencia gracias al gol del jugador francés en el minuto 74.Hasta cuatro jugadores llegaron a los cuatro goles: Gonçalo Guedes, Viktor Tsygankov, Akor Adams y Williot Swedberg. El primero, lo celebró con la Real Sociedad ante el Girona; el segundo, justo al revés y además marcó un doblete; el tercero, con el Sevilla y al Oviedo; y el cuarto, alargó su racha tras los dos tantos que marcó en el Bernabéu para dar una alegría al Celta frente al Athletic.A las dos dianas llegaron el uruguayo Leandro Cabrera, que con un certero cabezazo dio la victoria al Espanyol en Getafe (0-1), y Djibril Sow, que participó en la goleada del Sevilla al Oviedo (4-0).