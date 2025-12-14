Pichichi LaLiga de España: Mbappé tiene de 'hijos' a todos los delanteros del Barcelona; esta es la ventaja que les lleva

Kylian Mbappé marcó frente al Alavés su tanto número 17 en una jornada en la que el brasileño Raphinha llegó a la media docena de goles en LaLiga EA Sports y su compatriota Rodrygo Goes anotó su primer tanto en Liga de la temporada. Mbappé llevaba dos partidos oficiales seco. Uno, contra el Celta. Se quedó sin marcar. Y el otro, por lesión, ante el City, se lo perdió. El Alavés lo tenía marcado en el mapa y acertó con un golazo en la primera parte con el que se asentó en el liderato de la tabla de goleadores.

En el Barcelona, Raphinha fue clave en los tres puntos que sumó su equipo. Desniveló el choque frente a Osasuna (2-0) con sus aciertos, en los minutos 70 y 86, y poco a poco va recuperando las cifras anotadoras con las que impresionó el curso pasado (lo cerró con 34 goles en todas las competiciones). Con 17 jornadas disputadas, la temporada pasada a estas alturas Raphinha sumaba 11 tantos en Liga. Poco a poco se acerca a sus mejores números, acumula seis y ya ha igualado a Lamine Yamal en la clasificación. Por delante sólo tiene a cinco jugadores. Uno de ellos es Vedat Muriqi, que alcanzó los nueve goles tras celebrar uno de los que marcó el Mallorca al Elche con un cabezazo espectacular tras un pase magnífico de su compañero Omar Mascarell.

En el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann dejó su sello en el quinto tanto que marcó esta temporada. Firmó una obra de arte: control exquisito y remate decisivo para dar la victoria al Atlético de Madrid (2-1), que pudo con el Valencia gracias al gol del jugador francés en el minuto 74. Hasta cuatro jugadores llegaron a los cuatro goles: Gonçalo Guedes, Viktor Tsygankov, Akor Adams y Williot Swedberg. El primero, lo celebró con la Real Sociedad ante el Girona; el segundo, justo al revés y además marcó un doblete; el tercero, con el Sevilla y al Oviedo; y el cuarto, alargó su racha tras los dos tantos que marcó en el Bernabéu para dar una alegría al Celta frente al Athletic. A las dos dianas llegaron el uruguayo Leandro Cabrera, que con un certero cabezazo dio la victoria al Espanyol en Getafe (0-1), y Djibril Sow, que participó en la goleada del Sevilla al Oviedo (4-0).

Y hasta siete jugadores se estrenaron en Liga este fin de semana además de Rodrygo, que rescató al Real Madrid con un tanto en Mendizorroza al Alavés que dio la victoria al Real Madrid (1-2): Koke (Atlético de Madrid), Lucas Beltrán (Valencia), Manu Morlanes y Omar Mascarell (Mallorca), Batista Mendy y Chidera Ejuke (Sevilla) y Jones El Abdellaoui (Celta).