La mayor cifra jamás vista: millonario saudí sacude a España con una oferta histórica para comprar al FC Barcelona

Un fuerte rumor ha ganado protagonismo en redes sociales en los últimos días señala a Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí, como supuesto interesado en adquirir el FC Barcelona mediante una oferta de dimensiones históricas. La versión se viralizó con rapidez y encendió la discusión entre aficionados y especialistas, aunque hasta ahora no hay ningún pronunciamiento oficial ni del club ni del entorno saudí.

Mohamed bin Salmán Al Saud es una de las personalidades más influyentes en el escenario político y económico global. Como heredero al trono, concentra un amplio poder de decisión y ha liderado un proceso de transformación estructural en Arabia Saudí, orientado a reforzar su posición internacional. El corazón de esa transformación es el plan Visión 2030, una ambiciosa hoja de ruta que busca reducir la dependencia del petróleo y diversificar la economía. En ese marco, el deporte se ha convertido en una pieza clave de la estrategia saudí, respaldada por inversiones multimillonarias y eventos de alcance global.

En el fútbol, el nombre de Mohamed bin Salmán aparece ligado al Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, entidad propietaria del Newcastle United de la Premier League y protagonista de diversas operaciones deportivas a nivel internacional, lo que ha reforzado la presencia saudí en el fútbol europeo. Este escenario ha dado combustible a versiones como la de una eventual compra del FC Barcelona, alimentadas por rumores de una oferta cercana a los 10 mil millones de euros. La cifra no pasó desapercibida, especialmente si se considera la compleja situación financiera que el club catalán arrastra desde hace varias temporadas.

¿BARCELONA ACEPTARÍA LA OFERTA SIN PROBLEMAS?