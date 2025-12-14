La mayor cifra jamás vista: millonario saudí sacude a España con una oferta histórica para comprar al FC Barcelona

En el fútbol, el nombre de Mohamed bin Salmán aparece ligado al Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, entidad propietaria del Newcastle United de la Premier League y protagonista de diversas operaciones deportivas a nivel internacional, lo que ha reforzado la presencia saudí en el fútbol europeo.Este escenario ha dado combustible a versiones como la de una eventual compra del FC Barcelona, alimentadas por rumores de una oferta cercana a los 10 mil millones de euros. La cifra no pasó desapercibida, especialmente si se considera la compleja situación financiera que el club catalán arrastra desde hace varias temporadas.