El histórico de Europa que puede descender: disputó dos finales, no ganó un partido y su portero pasó de ser el mejor al más goleado

Nunca en la historia había tenido tan pocos puntos a estas alturas de competición. <b>Incapaz </b>de superar al Hellas Verona en un duelo entre los dos últimos clasificados. Derrotada en un duelo directo por el descenso un equipo que disputó en los últimos tres años dos finales y unas semifinales de<b> Liga Conferencia</b>, así como una final de Copa Italia.La caída de un histórico del fútbol italiano es tremenda y algo inesperada por la manera en la que el mismo equipo que la pasada campaña peleó por una final europea se desangra en cada partido. Dos entrenadores han pasado por su banquillo en lo que va de campaña, pero podrían ser más si Paolo Vanoli continúa sin ganar.