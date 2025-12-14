Real Madrid ganó, pero sigue lejos del Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de LaLiga de España

Mientras que ayer el Barcelona, ganó los tres puntos con un doblete de Raphinha, uno de los mejores jugadores de la era de Hansi Flick, ante un Osasuna que se mantuvo cerrado, pero que no pudo mantener el empate hasta el final.Con estos resultados, Barcelona es líder solitario con 43 puntos y se mantiene lejos (4 puntos) del Real Madrid, equipo que está en la mira de España por la posible salida de Xabi Alonso, aunque este triunfo le dio un alivio.En el tercer puesto se encuentra Villarreal con 35 unidades. El submarino amarillo NO jugó hoy ante el Levante de Kervin Arriaga, equipo que está en el último lugar de la tabla, por problemas climáticos.