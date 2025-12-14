Real Madrid ganó, pero sigue lejos del Barcelona: así quedó la tabla de posiciones de LaLiga de España

Real Madrid ha sufrido este domingo ante el Alavés, pero logró salir victorioso 2-1 en Mendizorroza por la fecha 17 de la Liga de España. Kylian Mbappé y Rodrygo fueron los encargados de darle los tres puntos al equipo de Xabi Alonso, entrenador que estaba en el borde de su salida si hoy perdía. Los blancos han sumado, algo vital para acercarse al Barcelona.

Mientras que ayer el Barcelona, ganó los tres puntos con un doblete de Raphinha, uno de los mejores jugadores de la era de Hansi Flick, ante un Osasuna que se mantuvo cerrado, pero que no pudo mantener el empate hasta el final. Con estos resultados, Barcelona es líder solitario con 43 puntos y se mantiene lejos (4 puntos) del Real Madrid, equipo que está en la mira de España por la posible salida de Xabi Alonso, aunque este triunfo le dio un alivio. En el tercer puesto se encuentra Villarreal con 35 unidades. El submarino amarillo NO jugó hoy ante el Levante de Kervin Arriaga, equipo que está en el último lugar de la tabla, por problemas climáticos.

Atlético de Madrid, que ganó 2-1 a Valencia en horas tempranos, es cuarto con 34 puntos y se está metiendo a la pelea por el torneo liguero.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA