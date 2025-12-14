Internacionales

OFICIAL: Surinam toma la decisión que Concacaf estaba esperando para el repechaje al Mundial 2026; un exBarcelona

El exazulgrana Henk ten Cate, nuevo seleccionador de Surinam.

    Henk ten Cate posee un amplio currículum internacional: dirigió a clubes como Ajax y Panathinaikos y fue asistente de Frank Rijkaard en el Barcelona, donde trabajó entre 2003 y 2006.

La Federación de Fútbol de Surinam confirmó este domingo al neerlandés Henk ten Cate, exasistente de Frank Rijkaard en el Barcelona, con el objetivo de clasificar a la selección sudamericana al Mundial de 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

A sus 71 años, el que fuera también entrenador principal de Ajax o Panathinaikos, entre otros, asumió el cargo y tratará de llevar a Surinam a la fase final de un Mundial por primera vez en su historia.

El equipo sudamericano se medirá a Bolivia el próximo 26 de marzo en Monterrey (México), en el primer partido de clasificación. Una victoria de Surinam llevaría a los de Ten Cate a medirse a la selección de Irak el 31 marzo para un puesto final en la cita internacional.

El ganador de esta eliminatoria entre Bolivia, Surinam e Irak obtendrá el último billete del Grupo I del Mundial, en el que ya están Francia, Senegal y Noruega.

Surinam tuvo la oportunidad de clasificarse de manera automática el mes pasado, pero una derrota por 3-1 en la última eliminatoria del Grupo A de la zona de la Concacaf contra Guatemala hizo que Panamá los superara en la clasificación y les obligara a jugar la repesca.

La derrota provocó la dimisión del entrenador Stanley Menzo, exportero internacional neerlandés, por lo que la federación ha hecho oficial la contratación de su homólogo para llevar las riendas de equipo nacional.

Ten Hag formó parte del cuerpo técnico de Frank Rijkaard en Barcelona, donde estuvo desde 2003 hasta 2006. Durante ese periodo, el conjunto azulgrana ganó dos ligas y la segunda Liga de Campeones de su historia en la final de París ante el Arsenal de Arséne Wenger.

