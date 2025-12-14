OFICIAL: Surinam toma la decisión que Concacaf estaba esperando para el repechaje al Mundial 2026; un exBarcelona

El equipo sudamericano se medirá a Bolivia el próximo 26 de marzo en <b>Monterrey (México)</b>, en el primer partido de clasificación. Una victoria de Surinam llevaría a los de Ten Cate a medirse a la selección de Irak el 31 marzo para un puesto final en la cita internacional.El ganador de esta eliminatoria entre <b>Bolivia, Surinam e Irak</b> obtendrá el último billete del Grupo I del Mundial, en el que ya están <b>Francia, Senegal y Noruega.</b>Surinam tuvo la oportunidad de clasificarse de manera automática el mes pasado, pero una derrota por 3-1 en la última eliminatoria del Grupo A de la zona de la Concacaf contra Guatemala hizo que Panamá los superara en la clasificación y les obligara a jugar la repesca.La derrota provocó la dimisión del entrenador <b>Stanley Menzo,</b> exportero internacional neerlandés, por lo que la federación ha hecho oficial la contratación de su homólogo para llevar las riendas de equipo nacional.