¡No le tuvieon piedad! Atacan a Florentino Pérez tras hablar del 'caso Negreira': "Eso no es indignación, es teatro

"Por cierto, el fiscal formuló 19 preguntas y el abogado de Estrada dos, antes de la formulada por el abogado de LaLiga. Y cabe recalcar que las cuestiones que el Real Madrid intentó plantear después ya habían sido respondidas por Luis Enrique y Valverde", apostilló.Laporta alegó que en su primera etapa al frente del club, entre 2003 y 2010, mantuvo los pagos a los Negreira por la utilidad de sus informes y aseguró que "en absoluto" los árbitros les favorecieron, ya que tenían un equipo que era un "ejemplo en el mundo".En el marco de esta causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha citado para finales de enero como investigado al FC Barcelona, que estará representado por la vicepresidenta Elena Fort, y, como testigos, a Joan Gaspart y al actual encargado de atender a los colegiados que arbitran partidos en el estadio barcelonista.