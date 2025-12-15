Le metieron cuatro goles al Manchester United en casa y sufre duro réves en la tabla de posiciones de la Premier League

El Manchester United y el Bournemouth ofrecieron un partido de locura en Old Trafford que terminó 4-4, pero que deja muy señalado al equipo del portugués Rubén Amorim tras perder una oportunidad de oro para ponerse en puestos de Liga de Campeones.Con 4-3 en el marcador, el equipo del español Andoni Iraola no se rindió y consiguió el empate de la mano del francés Eli Kroupi en el minuto 84, aprovechándose de la débil defensa local.Un tropiezo en casa que deja sexto a los Red Devils con 26 puntos, los mismos que el Crystal Palace (quinto), y que sus inmediatos perseguidores, el Liverpool y el Sunderland.