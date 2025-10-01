Duro golpe para el Barcelona: Lamine Yamal recae de su lesión y se confirma el tiempo de baja

Lamine Yamal estará entre dos y tres semanas de baja después de recaer de la lesión en el pubis que le impidió jugar durante el mes de septiembre, según anunció este viernes el FC Barcelona. El extremo de 18 años regresó lesionado del último parón con la selección española y se perdió cuatro partidos antes de reaparecer en la última media hora del encuentro que el club catalán le ganó el pasado domingo a la Real Sociedad en LaLiga (1-3).

Yamal también completó el pasado miércoles los 90 minutos del partido de la segunda jornada de la Champions League que el Barcelona perdió ante PSG (1-2) y volvió a sentir molestias en el pubis después del compromiso. Tras esta recaída, se perderá el duelo de este domingo en la competición doméstica en campo del Sevilla y los partidos del próximo parón de selecciones con el combinado que dirige Luis de la Fuente. "Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas", confirmó la entidad azulgrana en su comunicado.