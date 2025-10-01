Duro golpe para el Barcelona: Lamine Yamal recae de su lesión y se confirma el tiempo de baja

<b>Yamal </b>también completó el pasado miércoles los 90 minutos del partido de la segunda jornada de la Champions League que el <b>Barcelona </b>perdió ante <b>PSG </b>(1-2) y volvió a sentir molestias en el pubis después del compromiso.Tras esta recaída, se perderá el duelo de este domingo en la competición doméstica en campo del <b>Sevilla </b>y los partidos del próximo parón de selecciones con el combinado que dirige <b>Luis de la Fuente</b>."Las molestias en el pubis que arrastra al jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas", confirmó la entidad azulgrana en su comunicado.