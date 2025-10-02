Champions League

OFICIAL: Barcelona confirmó el estadio para enfrentar al Olympiacos por la jornada 3 de la Champions League

El equipo azulgrana sigue sin recibir los permisos para la apertura del nuevo Camp Nou.

El Barcelona anunció este jueves que el duelo frente al Olympiacos de la tercera jornada de la fase liga de la Champions Leagie, previsto para el martes 21 de octubre, se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys al no haber obtenido aún los permisos necesarios para reabrir el Spotify Camp Nou.

El recinto ubicado en Montjuïc ya fue la sede de los partidos que el equipo azulgrana disputó como local en las dos últimas temporadas, y este curso ya ha albergado los encuentros contra la Real Sociedad y el París Saint-Germain.

En un comunicado, el club explica que "continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou" en las próximas fechas.

En este sentido, la entidad ha precisado que está centrada en resolver las enmiendas que el Ayuntamiento de Barcelona compartió con el club recientemente.

Hace una semana el consistorio alegó que el nuevo Camp Nou no cumplía todavía los requisitos de seguridad necesarios para su reapertura con un aforo provisional de 27.000 espectadores.

El 18 de octubre, tres días antes del duelo contra el Olympiacos, el Barça recibirá la visita del Girona en LaLiga. El club todavía no ha hecho oficial el estadio que albergará este partido de la novena jornada de la competición doméstica.

Con todo, el Barcelona ha agradecido a sus socios y aficionados "su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou".

Para el encuentro contra el Olympiacos, los socios titulares del pase del Estadio Olímpico en cualquiera de las dos últimas temporadas gozarán de una preferencia de compra de 48 horas a partir del 6 de octubre.

Pasado ese plazo, el conjunto catalán abrirá la venta para el resto de socios, así como para el público en general.

Los precios que se aplicarán para el partido contra Olympiacos, destinados a los socios titulares del abono del Estadio Olímpico en las temporadas 2023-24 y 2024-25, oscilarán entre los 11 y los 37 euros en función de la zona del estadio.

