OFICIAL: Barcelona confirmó el estadio para enfrentar al Olympiacos por la jornada 3 de la Champions League

Con todo, el <b>Barcelona </b>ha agradecido a sus socios y aficionados "su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou".Para el encuentro contra el <b>Olympiacos</b>, los socios titulares del pase del Estadio Olímpico en cualquiera de las dos últimas temporadas gozarán de una preferencia de compra de 48 horas a partir del 6 de octubre.Pasado ese plazo, el conjunto catalán abrirá la venta para el resto de socios, así como para el público en general.Los precios que se aplicarán para el partido contra <b>Olympiacos</b>, destinados a los socios titulares del abono del Estadio Olímpico en las temporadas 2023-24 y 2024-25, oscilarán entre los 11 y los 37 euros en función de la zona del estadio.