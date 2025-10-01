Luis Enrique se enfada con periodista y se rinde con los craks del PSG que arrodillaron al Barcelona: "Lo hemos vuelto a demostrar"

El español confesó que no están al 100% a nivel físico, habló de la superioridad del Barcelona en la primera mitad, la evolución futbolística del equipo parisino y la clasificación que está por enfrente de cara a las próximas jornadas. Finalmente, el DT del PSG se enganchó contra un periodista francés que le consultó por el tema físico del club.

Luis Enrique, luego del enorme triunfazo en territorio catalán, se rindió ante los cracks juveniles Mayuli, Mbaye y Barcola, quienes tuvieron la difícil misión de cubrir las bajas de Dembélé, Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

El PSG volvió a demostrar por qué es el actual campeón de la UEFA Champions League. El león mostró hoy sus garras ante un Barcelona que jugó bien por 45 minutos, pero que no pudo mantener el tremendo ritmo por el rey de Europa.

Barcelona, superior en la primera mitad: “Con el gol suyo nos vimos por debajo, pero gracias a una gran acción de Nuno conseguimos recuperar nuestro nivel. En la segunda parte fuimos mejores y encontramos nuestro mejor juego”.

Las nuevas promesas: “Equivocarse es normal, pero lo que está claro es que junto a Pedri, Vitinha es el mejor centrocampista del mundo. Nos costó mucho parar a Pedri hoy. Es bonito enfrentarse a estos jugadores, porque provocan que mis futbolistas quieran superarse. Además, hemos jugado con canteranos de 17 o 18 años y eso es una maravilla”.

Evolución del PSG: “Hemos mejorado en la segunda parte y estoy muy contento porque da igual los jugadores o los problemas que tengamos. Es una victoria importante. Este resultado nos da confianza”.

La molestia de Luis Enrique al ser consultado por el estado físico del PSG: “Somos el equipo de Europa que menos ha entrenado. Es un tópico decir que hemos estado mejor físicamente, pero lo que más me importa es volver a sentir esta mentalidad y ADN que tenemos como club”.

Por la clasificación: “Clasificarse entre los ocho primeros no me preocupa ahora. El calendario es duro, pero lo fundamental es que la camiseta del PSG siempre aporta identidad. Da igual quién juegue, lo importante es mantener este nivel competitivo”.

Hay pánico: “Contra el Barça es complicado no caer en el pánico, pero hay que saber adaptarse. El año pasado superamos muchas complicaciones y hoy lo hemos vuelto a demostrar. Esto sigue”.