Arsenal somete al Bayern Munich en Londres y se consolida como líder de la Champions League

Quién le hubiera dicho al <b>Arsenal </b>no hace tanto que sometería con tanta superioridad al <b>Bayern Múnich</b>, su bestia negra en Europa en la última década. Y quién les diría que casi se les quedaría corto el 3-1 que endosaron a los bávaros, para la exhibición de poderío de los de Mikel Arteta que se quedan como el único equipo de la<b> Champions League</b> que ha ganado sus cinco partidos.Ni un Manuel Neuer a camino entre la vitola de salvador y sus errores, ni la aparición del jovencísimo Lennart Karl aplacaron a un Arsenal que está empeñado en vestirse de favorito en esta Champions League, el título que añoran sus vitrinas.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/championsleague/" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS</a></b>Con los goles de <b>Jurrien Timber</b>, a balón parado, cómo no, el estreno de <b>Noni Madueke</b> y la sentencia de Martinelli, los de Arteta sometieron al <b>Bayern </b>y virtualmente firman su presencia en los octavos de final del torneo.El 3-1 seguramente no refleje la superioridad 'Gunner', sobre todo en una segunda parte plagada de ocasiones para ellos. Los primeros 45 minutos fueron mucho más tácticos y precisos, con un gol para cada lado. Timber aprovechó un córner de <b>Bukayo Saka </b>para el duodécimo gol a balón parado de los de Arteta este año, mientras que Karl castigó un balón a la espalda de la defensa del Arsenal. Kimmich dirigió un balón preciso desde cuarenta metros, Gnbary lo descargó y de primeras Karl, de 17 años, lo mandó a la red. Primer gol que recibe <b>David Raya </b>en esta Champions. Han tenido que pasar 380 minutos para ello.Llegada la segunda parte, el <b>Arsenal</b> lo hizo todo para ganar. <b>Bukayo Saka</b>, <b>Mikel Merino, Mosquera y Declan Rice</b>, en un mano a mano sacado por Neuer que recordó a los mejores tiempos del alemán, lo rozaron, pero fue Madueke, que había entrado por el lesionado <b>Leandro Trossard </b>el que rompió la igualdad.