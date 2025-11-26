¡Un partido de ocho goles! PSG saca su poderío ofensivo y goleó al Tottenham por la Champions League

Pero la reacción, de nuevo, no se hizo esperar y <b>Vitinha</b> una vez más desde lejos envió una rosca envenenada que confundió a Vicario para igualar de nuevo el partido.Los de <b>Luis Enrique</b> ya no querían más sustos, el centro del campo francés impuso su ley y tomó el timón del partido, sometiendo al Tottenham que ya había tenido su rato de gloria.La presión de <b>Lucas Hernandez</b>, que había sustituido a <b>Nuno Mendes</b> en el descanso, permitió a Fabián presentarse solo ante Vicario y adelantar a los parisienses en el 55.La puntilla la puso el ecuatoriano <b>Willian Pacho</b> diez más tarde, en una embarullado córner que los 'Spurs' no supieron despejar y que el defensor acabó por empujar a la portería.Despertó la esperanza<b> Kolo Muani </b>siete minutos más tarde gracias a una recuperación del uruguayo <b>Rodrigo Bentancur</b>, pero la determinación del campeón era ya total.El argentino <b>Cristian Romero </b>cometió penalti por mano y <b>Vitinha </b>trasnformó su triplete apagando la llama de los visitantes. Una fea jugada de <b>Lucas Hernandez</b> contra <b>Xavi Simons</b> le valió la expulsión al ex del <b>Atlético de Madrid</b>.