Chelsea hunde al Barcelona y Manchester City tropieza: así quedó la tabla de posiciones de la Champions League

<a href="https://www.diez.hn/champions-league/chelsea-vs-barcelona-en-vivo-champions-league-jornada-5-lamine-yamal-EL28326893#google_vignette">El Barcelona naufragó en Londres al perder 3-0 contra el Chelsea</a>, que además anotó otros tres tantos que fueron anulados por distintos motivos, y se complica mucho su clasificación entre los ocho primeros de la fase liguera de la <b>Liga de Campeones.</b>Los de <b>Hansi Flick</b>, que se marcaron un gol en propia puerta por medio de<b> Jules Koundé</b> y jugaron media parte con uno menos por expulsión del uruguayo <b>Ronald Araujo</b>, cayeron en una terrorífica noche en Stamford Bridge ante un <b>Chelsea</b> muy superior y en el que Estevao brilló con un tanto y una gran actuación. Liam Delap, que no marcaba desde junio, puso la puntilla con el 3-0.