Chelsea vs. Barcelona EN VIVO: a qué hora y dónde ver la jornada 5 de la Champions League

<br />Maresca jugó este fin de semana contra el Burnley con un ojo mirando al Barcelona y reservó a dos jugadores clave para que este Chelsea sea candidato a títulos, Moisés Caicedo y Estevao.El ecuatoriano se ha impuesto como uno de los mejores, quizás el mejor mediocentro defensivo de la Premier League, mientras que Estevao está en la carrera por ser el mejor jugador sub20 del mundo y tendrá una bonita batalla este martes contra Lamine Yamal, el futbolista con el que más se le compara.El brasileño ha marcado dos goles en esta Champions y es una solución para Maresca, tanto para desatascar encuentros como para elevar el nivel desde el inicio.Después de su buena asistencia contra el Burnley, el técnico del Chelsea puede dar la alternativa a Marc Guiu como 'nueve' en lugar de Liam Delap, que no está colmando las expectativas desde que llegó este verano procedente del Ipswich Town. Salvo que decida reforzar el centro del campo, quizás con Reece James, Joao Pedro jugaría en la posición del '10', como enganche, y la única duda sería Guiu o Delap.Además de la baja de Palmer, Maresca tampoco podrá contar con el defensa Levi Colwill, lesionado toda la temporada, el centrocampista Romeo Lavia, que ha sufrido problemas musculares, y el delantero Mikhailo Mudryk, suspendido por dopaje.El encuentro de Stamford Bridge será el decimoquinto que librarán ambos equipos en la Liga de Campeones. Hasta ahora, el balance es de cuatro victorias para cada uno y seis empates.En el estadio londinense, los azulgranas han perdido en cuatro de sus siete visitas en la 'Champions', con dos empates y una única victoria (1-2 en la ida de los octavos de final de la Champions 2005-2006).<b>- Alineaciones probables:</b><b>Chelsea: </b>Sánchez; James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo, Joao Pedro; Neto, Estevao y Delap.<b>Barcelona:</b> Joan García; Kounde, Eric García, Balde; Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Ferran Torres; y Lewandowski.<b>Árbitro: </b>Slavko Vincic (SVN)<b>Estadio: </b>Stamford Bridge<b>Horario: </b>2:00 P.M <b>Transmite: </b>ESPN/Disney +