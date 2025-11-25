Chelsea vs. Barcelona EN VIVO: a qué hora y dónde ver la jornada 5 de la Champions League

El Barcelona visita este martes (2:00 P.M) al Chelsea con el objetivo de conquistar Stamford Bridge y dar un paso de gigante para acabar la fase liga de la Liga de Campeones entre los ocho mejores. Y es que tras el 3-3 de Brujas, los azulgranas cuentan con un balance de dos victorias, en Newcastle (1-2) y en casa contra el Olympiacos (6-1), el empate en Bélgica y una derrota como local frente al PSG (1-2).

Por tanto, de ganar mañana al conjunto londinense, encararían la recta final de la liguilla con diez puntos en su casillero y un calendario bastante favorable para evitar la eliminatoria de octavos de final. Así, la siguiente jornada recibirán al Eintracht de Frankfurt en el Spotify Camp Nou, después se medirán al Slavia de Praga en la República Checa y, finalmente, despedirán esta primera fase, de nuevo en casa, contra el Copenhague. En cualquier caso, el de Londres no parece un partido más para el Barça, que, tras el parón por los compromisos de las selecciones nacionales, ha recuperado a dos futbolistas importantes como el portero Joan García y el extremo Raphael Dias 'Raphinha'. Y, además, ha visto cómo su principal estrella, el extremo Lamine Yamal, parece haber dejado atrás la molesta pubalgia que ha lastrado su rendimiento en las últimas semanas. Con Pedro González 'Pedri' encarando la recta final de su recuperación -se lesionó el bíceps femoral de la pierna izquierda en el Clásico liguero contra el Real Madrid- Hansi Flick recupera a Frenkie de Jong, otra pieza fundamental en el centro del campo que no pudo disputar el último encuentro de LaLiga ante el Athletic Club (4-0) por sanción.

También al extremo Marcus Rashford, ausente en la vuelta del equipo al Spotify Camp Nou por un proceso febril y que este mismo domingo empezó a entrenarse de nuevo con el grupo. Ante el Chelsea, el técnico alemán podría recuperar su habitual 4-2-3-1, devolviendo a Eric García -imperial como mediocentro ante el conjunto bilbaíno- al eje de la zaga como pareja de Cubarsí, lo que propiciaría el regreso al once de Marc Casadó y De Jong en el doble pivote. Con Fermín en la mediapunta, la única duda en ataque está en la banda izquierda. Aunque con Raphinha aún falto de ritmo y Rashford recién recuperado de un proceso gripal, la apuesta más segura para Flick sería apostar de nuevo por Ferran Torres, que además viene de hacer de un doblete ante el Athletic. En cualquier caso, para vencer en Londres, donde estará acompañado de más de 1.700 aficionados culés, el Barcelona tendrá que mejorar sus prestaciones defensivas, pues en esta Champions ha encajado 7 goles en los primeros cuatro duelos, más que otros 17 equipos de la competición. De hecho, coincidiendo con el regreso de Joan García, ante el Athletic por fin volvió a dejar la portería a cero tras diez partidos consecutivos sin hacerlo. No obstante, no lo tendrá fácil el equipo azulgrana ante uno de los rivales más temidos de Europa. Campeones del mundo este verano, vigentes ganadores de la Liga Conferiencia y principales perseguidores del Arsenal en la Premier League, el Chelsea está en el mejor momento desde que Roman Abramovich tuvo que vender el club en 2022. Sin embargo, la escuadra británica llega a este encuentro sin Cole Palmer, tras una surrealista lesión al golpearse el dedo meñique del pie con una puerta en su casa. La baja del inglés, aunque importante, no es una sorpresa para Enzo Maresca, que se ha acostumbrado en los dos últimos años a jugar sin el '10' por una lesión en la ingle que ha limitado mucho sus apariciones esta temporada.