Flick adelanta que figura del Barcelona regresa y sorprende con lo que dijo de un crack culé: "Necesita marcar goles"

<b>Hansi Flick</b>, técnico del <b>Barcelona</b>, aseguró este lunes que no está enfadado con el equipo médico del club, pero reconoció que se cometió un error en la recuperación de <b>Raphinha</b>.El futbolista brasileño, que ya está recuperado de la lesión que le tuvo de baja casi dos meses, jugó diez minutos este fin de semana en el triunfo contra el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/barcelona-athletic-en-vivo-liga-espanola-lamine-yamal-jornada-13-temporada-2025-26-DB28295017" target="_blank">Athletic Club de Bilbao</a></b>, pero <b>Flick </b>admitió que se precipitaron en la vuelta del delantero, al que estimaron tres semanas de baja que después fueron más."Esto lo leí", confirmó el técnico alemán este lunes en la rueda de prensa en Stamford Bridge previa al partido contra el <b>Chelsea </b>de la <b>UEFA Champions League</b>.