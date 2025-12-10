Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: hora y dónde ver el partido por la Champions League; Xabi se juega el puesto

Por quinta temporada consecutiva asoma por el Santiago Bernabeú un duelo convertido en clásico a base de repetirse. El Manchester City que se reconstruye con el liderazgo siempre indiscutible de Pep Guardiola, que va recuperando una identidad definida, examina al Real Madrid de Xabi Alonso que la busca. Necesitado de un triunfo de grandeza para ganar tiempo y huir de una crisis que comienza a amenazar su puesto. "Pep está por delante de su tiempo"; "No impone su filosofía, nos convence de ella"; "Uno de los motivos de fichar por el Bayern fue aprender de Guardiola". Son frases de Xabi Alonso tras decidir cerrar su exitosa etapa como jugador del Real Madrid para cerrar su carrera en Alemania aprendiendo de Pep Guardiola. El alumno aventajado se enfrenta al maestro en un momento de máxima necesidad. El examen puede ser final.

Dos victorias en siete partidos ponen números al desplome del Real Madrid de Xabi. La imagen ofrecida ante el Celta, el día que trasladó todas sus dudas a un Santiago Bernabéu que dejó de ser fortaleza (0-2), plasmó su mal momento futbolístico. Un equipo sin tensión competitiva. Tan carente de actitud defensiva como de juego. Lo que parecía un renacer con el gran partido de San Mamés, se convertía en espejismo. Los silbidos del madridismo a su equipo encienden las luces de alarma en la casa blanca. En LaLiga ha pasado de aventajar en 5 puntos al Barcelona a sufrir una desventaja de 4 tras perder el liderato. Sumó 6 puntos de los últimos 15 en juego. Más estable es su situación en la Liga de Campeones con un solo borrón, la derrota con clara imagen de inferioridad en Anfield frente al Liverpool. El resto -Olympique de Marsella, Kairat, Juventus y Olympiacos- los saldó con triunfos que le sitúan quinto en la liguilla, con la opción de acabar la fase entre los ocho primeros corrigiendo errores del curso pasado. Con una larga lista de duelos de altura ante el City. Con intercambio de golpes y eliminaciones. Dos semifinales de grato recuerdo para cada club, como previo paso a la conquista del título de mayor prestigio, y dos victorias madridistas en los últimos precedentes, la eliminatoria entre gigantes que pasando hace un año de favoritos a medirse en una previa de acceso a octavos de final. Se le suma sin temporadas sin cruzarse los cinco últimos años, un partido de menor trascendencia clasificatoria pero de importancia vital para Xabi Alonso. Atenazado ya no solo por el mal de los días grandes, ganador solamente de un duelo de altura, el clásico y ante un Barcelona plagado de bajas de importancia. Con derrotas con clara inferioridad ante el PSG en el Mundial de Clubes, Atlético de Madrid o Liverpool ya este curso. Necesita un Xabi un triunfo que se convierta en punto de inflexión y el panorama que tiene para buscarlo es desolador.

Castigado por las lesiones y con malas noticias que se suceden sin tiempo a digerir la anterior. Con seis de sus diez defensas lesionados. Sin lateral derecho por las bajas de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold. Con una nueva grave lesión de Éder Militao, que estará cuatro meses de baja, sumándose a la ausencia de centrales como Dean Huijsen y David Alaba. Sin Ferland Mendy ni Eduardo Camavinga. Y con la duda de Kylian Mbappé. El jugador que sostiene al Real Madrid no llegará a la gran cita en un momento de plenitud. A la fractura de un dedo de la mano ante el Celta le sumó un fuerte golpe en la rodilla izquierda que le hace ser duda hasta el último momento. Si juega, lo hará mermado. Y Xabi Alonso debe decidir si fuerza a su gran referente goleador (autor de de 25 de los 44 goles del Real Madrid), o busca variantes. Ya estaba obligado a retocar de nuevo su once. Incapaz de darle continuidad al equipo que mejor imagen dejó, en San Mamés, por las lesiones de Trent y Camavinga en ese encuentro. Todo apunta al regreso de Fede Valverde al lateral derecho tras el experimento fallido ante el Celta con Raúl Asencio en banda y Álvaro Carreras de central. Dani Ceballos tiene opciones de asumir el mando del juego y Gonzalo García de ocupar la plaza de Mbappé si el francés no puede jugar de inicio. Haaland, la gran amenaza que nunca brilló ante el Real Madrid El Manchester City visita al Real Madrid en un buen momento. Después de meses de cábalas y experimentos, Pep Guardiola ya sabe lo que quiere de este equipo. Vienen de tres victorias seguidas, más o menos convincentes contra Leeds United, Fulham y Sunderland, y con el equipo prácticamente al completo salvo las bajas de Rodrigo Hernández, Mateo Kovacic y la duda de John Stones. Está claro que este es un City mucho mejor en la faceta ofensiva que en la defensiva y este último es su mayor problema. Les hizo dos goles el Newcastle United, otros dos el Bayer Leverkusen, otros dos el Leeds, cuatro el Fulham y solo dejaron la puerta a cero contra un Sunderland que tuvo un tiro al palo y falló un mano a mano. Josko Gvardiol y Ruben Dias no son los centrales más fiables del mundo, Matheus Nunes no es lateral derecho y Nico O'Reilly es mejor atacando que defendiendo.

Aunque Guardiola achaca esta endeblez atrás a la ausencia de Rodri, lesionado los últimos siete partidos por una lesión muscular. Al español aún le quedan "varias semanas" para estar de vuelta, lo que se une a la baja de Mateo Kovacic hasta principios de 2026. Sin estos dos, Nico González ha tenido que asumir la responsabilidad del centro del campo. El gallego no tiene descanso desde el 31 de agosto. En el once de Guardiola solo hay un nombre que baila, y es que tiene que decidir si quiere un equipo más creativo, con Rayan Cherki, autor de una preciosa rabona este fin de semana, como extremo derecho, o más controlador, con Tijjani Reijnders en el centro del campo y moviendo a Phil Foden, que lleva cinco goles en los últimos tres partidos, al extremo derecho. Erling Haaland, pese a su fantástica temporada, con veinte goles entre Premier y Champions, solo ha marcado un gol en los últimos cinco partidos y nunca ha tenido grandes actuaciones contra el Real Madrid.

POSIBLES ALINEACIONES:

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Güler, Bellingham; Vinícius y Mbappé o Gonzalo.



Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico, Bernardo, Reijnders; Foden, Doku y Haaland.

