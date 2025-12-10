Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: hora y dónde ver el partido por la Champions League; Xabi se juega el puesto

Dos victorias en siete partidos ponen números al desplome del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/oficial-barcelona-y-real-madrid-conocen-sus-rivales-para-la-copa-del-rey-asi-quedaron-las-llaves-FL28547121" target="_blank">Real Madrid</a> </b>de Xabi. La imagen ofrecida ante el Celta, el día que trasladó todas sus dudas a un Santiago Bernabéu que dejó de ser fortaleza (0-2), plasmó su mal momento futbolístico. Un equipo sin tensión competitiva. Tan carente de actitud defensiva como de juego. Lo que parecía un renacer con el gran partido de San Mamés, se convertía en espejismo. Los silbidos del madridismo a su equipo encienden las luces de alarma en la casa blanca.En LaLiga ha pasado de aventajar en 5 puntos al Barcelona a sufrir una desventaja de 4 tras perder el liderato. Sumó 6 puntos de los últimos 15 en juego. Más estable es su situación en la Liga de Campeones con un solo borrón, la derrota con clara imagen de inferioridad en Anfield frente al Liverpool. El resto -Olympique de Marsella, Kairat, Juventus y Olympiacos- los saldó con triunfos que le sitúan quinto en la liguilla, con la opción de acabar la fase entre los ocho primeros corrigiendo errores del curso pasado.Con una larga lista de duelos de altura ante el City. Con intercambio de golpes y eliminaciones. Dos semifinales de grato recuerdo para cada club, como previo paso a la conquista del título de mayor prestigio, y dos victorias madridistas en los últimos precedentes, la eliminatoria entre gigantes que pasando hace un año de favoritos a medirse en una previa de acceso a octavos de final. Se le suma sin temporadas sin cruzarse los cinco últimos años, un partido de menor trascendencia clasificatoria pero de importancia vital para Xabi Alonso.Atenazado ya no solo por el mal de los días grandes, ganador solamente de un duelo de altura, el clásico y ante un Barcelona plagado de bajas de importancia. Con derrotas con clara inferioridad ante el PSG en el Mundial de Clubes, Atlético de Madrid o Liverpool ya este curso. Necesita un Xabi un triunfo que se convierta en punto de inflexión y el panorama que tiene para buscarlo es desolador.