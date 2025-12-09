Liverpool tumba al Inter en San Siro y se mete a puestos de octavos de final en la UEFA Champions League

El <b>Liverpool </b>conquistó este martes San Siro, superó al Inter de Milán (0-1) con un gol de penalti en el minuto 88 de Szoboszlai y volvió a ganar tras dos partidos sin conocer la victoria en medio de la polémica con el egipcio <b>Mohamed Salah</b>, apartado tras unas polémicas declaraciones en las que criticó abiertamente a su entrenador, Arne Slot.El partido entre el Inter y el Liverpool quedó inevitablemente opacado por la polémica con <b>Mo Salah</b>. El extremo de los 'Reds' incendió el mundo fútbol con un ataque a entrenador y club que acabó por dejarle fuera del partido de Liga de Campeones en el que el combinado inglés volvió a sonreír, aunque no sin polémica por la queja interista, que entendió que el agarrón de Bastoni sobre Wirtz no ameritaba la pena máxima.La victoria refuerza a Slot. Bálsamo para calmar las aguas en el vestuario, para demostrar que el Liverpool también puede ganar sin una de sus leyendas. El inicio del partido 'Red' fue apabullante. El Inter, mermado por las bajas obligadas de Calhanoglu y Acerbi en la primera media hora, se dedicó a achicar aguas como buenamente pudo. Entre Sommer bajo palos y Akanji y Bisseck desarticularon los ataques más importantes hasta que los suyos se asentaron en el campo.