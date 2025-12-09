Un Real Madrid en crisis recibe el peor pronóstico de Kylian Mbappé y Pep Guardiola lo celebra para la Champions

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, es duda para el encuentro ante el Manchester City de la Liga de Campeones, tras sufrir una doble dolencia el domingo en su último partido, ante el Celta, una rotura en el dedo anular de la mano izquierda y un fuerte golpe en la rodilla izquierda que le impidió entrenar en vísperas del duelo.El motivo de la ausencia en el grupo de Mbappé en el entrenamiento del martes en la Ciudad Real Madrid, el único en el que Xabi Alonso juntó a todos sus jugadores disponibles para preparar el enfrentamiento ante el Manchester City, no fue el problema en el dedo anular izquierdo. Según informaron a EFE fuentes del club, Kylian arrastra dolor en la rodilla izquierda por un fuerte golpe del domingo.