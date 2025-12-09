OFICIAL: regresa después de diecinueve semanas de baja y Hansi Flick debe resolver un lindo problema

Diecinueve semanas después de ser intervenido de una lesión lumbar, el portero Marc-André ter Stegen ha entrado en la convocatoria del Barcelona para recibir este martes (21:00 horas -2:00 P.M en Honduras) al Eintracht de Fráncfort en la Liga de Campeones. La presencia del meta alemán, que sustituye en la lista al portero del filial Eder Aller, es la principal novedad de una convocatoria en la que siguen siendo baja por lesión los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo y el defensa Ronald Araujo, este último alejado de la dinámica del primer equipo por un tema de salud mental. En total, Hansi Flick ha convocado a estos 22 jugadores para el partido de Champions: Joan García, Szczesny, Ter Stegen (porteros); Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre Torrents (defensas); Pedri, Casadó, Fermín López, De Jong, Bernal, Dro (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).

Flick adelantó el regreso de Ter Stegen

El portero Marc-André ter Stegen, lesionado desde el pasado mes de julio, regresa a una lista de convocados del Barcelona, como lo adelantó el lunes en rueda de prensa el técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick. El técnico alemán ha admitido que el guardameta germano "podría" estar entre los convocados para medirse este martes al Eintracht Fráncfort en la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

El capitán del Barça, que el pasado 29 de julio se operó para solventar sus problemas lumbares, encadena varios entrenamientos ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros. En la última sesión, Ter Stegen saltó al césped junto a los otros dos guardametas del primer equipo azulgrana Joan García y Wojciech Szczesny. A diferencia de las últimas semanas, no se ha ejercitado ninguno de los porteros del filial azulgrana que habían sido convocados en los partidos precedentes. Pese al próximo regreso de Ter Stegen, Flick ha reiterado que Joan García es su arquero titular al subrayar que "es el número uno" en la portería del equipo azulgrana. Al ser preguntado por si ha hablado con el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, para tratar la situación de Ter Stegen, el entrenador del Barcelona lo ha negado.



Más allá de la duda de Ter Stegen, el Barça afrontará el duelo contra el Eintracht con las únicas bajas de los centrocampistas Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Dani Olmo, ambos lesionados, y del central Ronald Araujo, que se está recuperando de cuestiones de salud mental.