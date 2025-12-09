Tchouaméni no lo oculta: señala a los verdaderos culpables de la caída del Real Madrid y esto dijo de Xabi Alonso

<b>Tchouaméni </b>extendió el mensaje de unidad que previamente lanzó <b>Xabi Alonso</b> en su comparecencia en vísperas del duelo europeo y realizó autocrítica admitiendo que la gran responsabilidad del mal momento del Real Madrid es de sus jugadores."Estamos todos juntos. Si queremos ganar partidos tenemos que luchar todos con el entrenador en la misma dirección. Estamos en el campo y tenemos que hacer nosotros las cosas mejor para ganar. Mañana tenemos una buena oportunidad para cambiar dinámica", opinó."Si no ganamos partidos es porque tenemos que hacer las cosas mejor. Con el compromiso de todos, jugar mejor en defensa y ataque. Seguro que vamos a mejorar para ganar porque lo que está pasando ahora no puede ser", añadió.Admitió el futbolista francés carencias como la falta de continuidad en la presión sobre los rivales. "Tenemos que mejorar en ese aspecto del juego. Cuando empezamos los partidos queremos presionar, a veces lo hacemos bien y otras muy mal. Tenemos que mejorar para recuperar más balones y marcar goles".