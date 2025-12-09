Tchouaméni no lo oculta: señala a los verdaderos culpables de la caída del Real Madrid y esto dijo de Xabi Alonso

Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, aseguró que el mal momento del equipo "no es culpa del entrenador", defendió que Xabi Alonso realiza buenos planteamientos de los partidos y los que fallan en el campo son los jugadores por falta de "intensidad". "En el partido ante el Celta el entrenador tenía un buen plan de partido, pero los jugadores somos los que estamos en el campo. Si jugamos a nuestro nivel tenemos más posibilidades de ganar, pero si perdemos 0-2 es que había un problema nuestro, como falta de intensidad. No es culpa del entrenador, tenemos que mejorar y vamos a mejorarlo", reconoció.



Tchouaméni apuntó directamente a la falta de actitud de los jugadores del Real Madrid en algunos encuentros. "Contra el Celta claro y en otros partidos también", confesó. "Si no jugamos con la intensidad máxima va a ser muy difícil ganar partidos. Tenemos que entender que para ganar ese tipo de partidos hay que dar el máximo. No lo hicimos contra el Celta y debemos hacerlo contra el City".

"Haaland es increíble pero a nuestro nivel podemos ganar"



Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, elogió a Erling Haaland y el nivel del Manchester City, próximo rival del club blanco en la Liga de Campeones, pero aseguró que si recuperan su verdadero nivel y están "todos juntos", pueden ganar. "Tenemos a muchos jugadores lesionados en defensa, pero hay muchos que pueden jugar en esa posición con un gran nivel también. Tenemos que defender todos juntos y mostrar compromiso en defensa. Jugamos contra un buen equipo como el Manchester y contra Haaland, que es increíble, pero si jugamos a nuestro nivel podemos ganar el partido", dijo en rueda de prensa.

Tchouaméni extendió el mensaje de unidad que previamente lanzó Xabi Alonso en su comparecencia en vísperas del duelo europeo y realizó autocrítica admitiendo que la gran responsabilidad del mal momento del Real Madrid es de sus jugadores. "Estamos todos juntos. Si queremos ganar partidos tenemos que luchar todos con el entrenador en la misma dirección. Estamos en el campo y tenemos que hacer nosotros las cosas mejor para ganar. Mañana tenemos una buena oportunidad para cambiar dinámica", opinó. "Si no ganamos partidos es porque tenemos que hacer las cosas mejor. Con el compromiso de todos, jugar mejor en defensa y ataque. Seguro que vamos a mejorar para ganar porque lo que está pasando ahora no puede ser", añadió. Admitió el futbolista francés carencias como la falta de continuidad en la presión sobre los rivales. "Tenemos que mejorar en ese aspecto del juego. Cuando empezamos los partidos queremos presionar, a veces lo hacemos bien y otras muy mal. Tenemos que mejorar para recuperar más balones y marcar goles".