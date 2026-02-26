Champions League: a qué hora y dónde ver EN VIVO el sorteo de octavos; se define la suerte de Real Madrid y Barcelona

<br />- Arsenal (ING): Bayer Leverkusen (ALE) o Atalanta (ITA).- Bayern Múnich (ALE): Bayer Leverkusen (ALE) o Atalanta (ITA).- Liverpool (ING): Atlético de Madrid (ESP) o Galatasaray (TUR).- Tottenham (ING): Atlético de Madrid (ESP) o Galatasaray (TUR).- Barcelona (ESP): París Saint Germain (FRA) o Newcastle (ING).- Chelsea (ING): París Saint Germain (FRA) o Newcastle (ING).- Sporting de Portugal (POR): Real Madrid (ESP) o Bodo/Glimt (NOR).- Manchester City (ING): Real Madrid (ESP) o Bodo/Glimt (NOR).- Real Madrid (ESP): Sporting de Portugal (POR) o Manchester City (ING).- Bodo/Glimt (NOR): Sporting de Portugal (POR) o Manchester City (ING).- París Saint-Germain (FRA): Chelsea (ING) o Barcelona (ESP).- Newcastle (ING): Chelsea (ING) o Barcelona (ESP).- Atlético de Madrid (ESP): Liverpool (ING) o Tottenham (ING).- Galatarasay (TUR): Liverpool (ING) o Tottenham (ING).- Bayer Leverkusen (ALE): Arsenal (ING) o Bayern Múnich (ALE).- Atalanta (ITA): Arsenal (ING) o Bayern Múnich (ALE).