Histórico de Europa queda a nada de la remontada épica, pero dice adiós a la Champions League de la forma más amarga

Rebotó en el banderín y tuvo que mantenerlo en juego, en una posición complicada. Cedió a Boga, pero encimado éste perdió la posesión. Con Adzic aún fuera de lugar, el Yilmaz encontró al filo del fuera de juego a Osimhen, que ni siquera celebró el tanto.No se dejó ir la 'Juve'. Zhegrova se generó otra ocasión. Cakir sacó una gran parada. Kostic cazó el rechace, pero se fue rozando el palo por lo mismo que se le escaparon los octavos. El Galatasaray, que consiguió el segundo en el 119, en los pies de Yilmaz,regresó entre los dieciséis mejores 12 años después.