Real Madrid vs Benfica EN VIVO: a qué hora y dónde ver la vuelta de Playoffs de la Champions League sin Mbappé

<br />El talento a la hora de construir el ataque recaerá sobre Rafa Silva, un experimentado media punta, que destaca por su calidad a la hora de manejar el esférico y que puede ser decisivo tanto en los metros finales como de enganche entre la medular, los extremos y el delantero centro Pavlidis.El técnico, que no ofreció la rueda de prensa previa al partido, tarea que ha delegado en su segundo, João Tralhão, tiene, además, a su disposición a Sidny Cabral y Dodi Lukebakio, que sabe lo que es marcar al Real Madrid en su etapa en el Sevilla y que podría tener minutos en el Bernabéu tras salir recientemente de una lesión.<b>- Alineaciones probables:</b><b>. Real Madrid:</b> Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Gonzalo..<b> Benfica: </b>Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Ríos; Schjelderup, Rafa, Cabral, y Pavlidis.<b>Árbitro:</b> Slavko Vinčić (Eslovenia).<b>Estadio:</b> Santiago Bernabéu, de Madrid.<b>Hora: </b>21.00 (20.00 GMT)/2:00 de la tarde en HondurasTransmite: ESPN/Disney +