Mbappé enciende las alarmas: Real Madrid recibe la noticia que no esperaba para la vuelta ante Benfica en Champions League

Real Madrid recibe pésimas noticias: esto informan sobre Kylian Mbappé previo al partido ante Benfica en Champions League.

    El delantero francés es el máximo goleador de la Champions League y podría perderse el juego de vuelta ante Benfica.
2026-02-24

La previa del duelo entre Real Madrid y Benfica por la vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League se ha visto sacudida por una noticia que cambia por completo el panorama: Kylian Mbappé es duda y podría quedarse fuera del partido más importante de la temporada hasta ahora para el conjunto blanco.

La eliminatoria sigue abierta tras el 1-0 conseguido por la 'Casa Blanca' en Lisboa, un resultado corto que obliga a máxima concentración en el Santiago Bernabéu ​​​​​​para que no les suceda lo mismo que en el último juego de la fase de liga.

Sin embargo, el posible escenario sin su máxima figura representa un golpe fuerte para el planteamiento del técnico Álvaro Arbeloa, quien podría verse obligado a modificar su esquema ofensivo a última hora y uno de los llamados a salir en su lugar es Gonzalo García.

De acuerdo con el diario francés L’Équipe, el delantero sufre una recaída en las molestias de su rodilla izquierda, la misma que le ha generado problemas desde el 31 de diciembre, cuando fue diagnosticado con un esguince.

Aunque el atacante intentó acelerar su recuperación y tuvo participación en compromisos recientes, durante el último entrenamiento previo al choque ante las “Águilas” no presentó buenas sensaciones y abandonó la sesión antes de finalizarla.

En Valdebebas reina la cautela. El cuerpo médico merengue no quiere arriesgar una recaída mayor que pueda comprometer el resto de la temporada 2026. La decisión definitiva se tomará en las horas previas al encuentro, pero todo apunta a que Mbappé no será arriesgado si no se encuentra en plenitud física.

