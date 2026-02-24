Real Madrid: los jugadores que se perderían los octavos si ven la amarilla y eliminan al Benfica

La primera cartulina amarilla que vio <b>Vinicius </b>en la actual edición de torneo, fue en la cuarta jornada de la fase de liga, en Anfield ante el <b>Liverpool</b>. Desde entonces ha completado todos los minutos de cada encuentros sin haber sido amonestado hasta el incidente en Da Luz.La preocupación de <b>Álvaro Arbeloa</b> de cara a unos octavos de final en los que se cruzaría con <b>Manchester City</b> o <b>Sporting de Portugal</b>, se extiende con <b>Carreras </b>y <b>Tchouaméni</b>, a la espera de saber si puede contar con <b>Huijsen</b>, que arrastra una lesión en un gemelo.Respecto al partido de ida, <b>Arbeloa </b>podrá recuperar a<b> Raúl Asencio</b>, baja al tener que cumplir un partido de sanción, y será el último de los dos encuentros de castigo que recibió el brasileño <b>Rodrygo </b>por su expulsión en el último duelo de la fase de liga.