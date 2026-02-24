Real Madrid: los jugadores que se perderían los octavos si ven la amarilla y eliminan al Benfica

La cartulina amarilla que vio Vinicius en la celebración del gol que dio el triunfo al Real Madrid en la ida de los playoffs ante Benfica, aumenta el riesgo de sanción en octavos de final en el equipo blanco, con hasta cinco apercibidos. De ellos, los que se perfilan titulares son Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni y Vinicius, uno es duda hasta última hora por un problema muscular, Dean Huijsen, y otro será baja por lesión, Jude Bellingham.

Vinicius tendrá que controlar las pulsaciones en un partido en el que será centro de atención tras lo ocurrido en Lisboa y el supuesto insulto racista que recibió del argentino Gianluca Prestianni. La celebración del único tanto del partido, el que dio el triunfo al Real Madrid (0-1) y le puso en ventaja para la vuelta en el Bernabéu, desató una serie de incidentes que activaron el protocolo anti-racismo. El brasileño celebró el tanto con un baile junto al banderín del córner y, de camino de vuelta a su campo, se detuvo para señalar con sus dedos su nombre y el dorsal en la parte posterior de su camiseta. Esta acción provocó el enfado de los rivales y una tarjeta, la segunda en la Champions League, que lo pone en alerta en la vuelta.