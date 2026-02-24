Champions League

Real Madrid: los jugadores que se perderían los octavos si ven la amarilla y eliminan al Benfica

Vinicius tendrá que controlarse porque es uno de los futbolistas que está apercibido de cara al duelo de este miércoles.

2026-02-24

La cartulina amarilla que vio Vinicius en la celebración del gol que dio el triunfo al Real Madrid en la ida de los playoffs ante Benfica, aumenta el riesgo de sanción en octavos de final en el equipo blanco, con hasta cinco apercibidos.

De ellos, los que se perfilan titulares son Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni y Vinicius, uno es duda hasta última hora por un problema muscular, Dean Huijsen, y otro será baja por lesión, Jude Bellingham.

Vinicius tendrá que controlar las pulsaciones en un partido en el que será centro de atención tras lo ocurrido en Lisboa y el supuesto insulto racista que recibió del argentino Gianluca Prestianni.

La celebración del único tanto del partido, el que dio el triunfo al Real Madrid (0-1) y le puso en ventaja para la vuelta en el Bernabéu, desató una serie de incidentes que activaron el protocolo anti-racismo.

El brasileño celebró el tanto con un baile junto al banderín del córner y, de camino de vuelta a su campo, se detuvo para señalar con sus dedos su nombre y el dorsal en la parte posterior de su camiseta. Esta acción provocó el enfado de los rivales y una tarjeta, la segunda en la Champions League, que lo pone en alerta en la vuelta.

La primera cartulina amarilla que vio Vinicius en la actual edición de torneo, fue en la cuarta jornada de la fase de liga, en Anfield ante el Liverpool. Desde entonces ha completado todos los minutos de cada encuentros sin haber sido amonestado hasta el incidente en Da Luz.

La preocupación de Álvaro Arbeloa de cara a unos octavos de final en los que se cruzaría con Manchester City o Sporting de Portugal, se extiende con Carreras y Tchouaméni, a la espera de saber si puede contar con Huijsen, que arrastra una lesión en un gemelo.

Respecto al partido de ida, Arbeloa podrá recuperar a Raúl Asencio, baja al tener que cumplir un partido de sanción, y será el último de los dos encuentros de castigo que recibió el brasileño Rodrygo por su expulsión en el último duelo de la fase de liga.

