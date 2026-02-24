Sorloth espantó al Brujas con hat-trick: Atlético golea y avanza a los octavos de la Champions League

Agarrado a una pegada incontestable en ataque, con tres goles de Alexander Sorloth y otro de Johnny Cardoso cuando peor se sentía el equipo, el Atlético de Madrid doblegó al amenazante Brujas (4-1), se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones y respiró aliviado, a la espera del siguiente desafío: Liverpool o Tottenham. De sus cinco remates a portería, de sus cuatro ocasiones, extrajo cuatro goles para un triunfo mucho más evidente en el marcador que en el césped, por momentos en jaque por su rival, tan animoso como en la ida, pero sobrepasado por el 3-1, tan oportuno el Atlético para marcar sus goles cuando más dudas surgían sobre el desarrollo del choque.

Sorloth fue diferencial. Ya por encima de Julián Alvarez, lejos de su zona más determinante. Suma 15 goles. El delantero noruego es la solución hoy por hoy del equipo rojiblanco. Son ya diez tantos en 2026, tan crucial como se espera de un ‘9’ de su clase, que se inventó el 1-0 prácticamente de la nada. Fue indispensable. Ahí ya surgió cuando más lo necesitaba su equipo, transcurridos ya 23 minutos más que inciertos, enfrentado Ruggeri al trepidante Forbs; agobiados en la circulación Koke y Johnny en el medio; desaparecido Álex Baena, la apuesta de Simeone para hacer más de Griezmann que de Lookman, ambos suplentes; desasistidos Julián Alvarez y el propio Sorloth, hasta el saque largo de Jan Oblak que desencadenó todo. Un gol en nueve segundos. Del patadón del portero esloveno, más que intencionado y diseñado en la pizarra, al zurdazo dentro del área contraria de Sorloth. Entre medias, el balón voló de un campo a otro, dio dos botes en la pugna entre el delantero del Atlético y el central Mechele, sostenida por el cuerpo de Sorloth, hasta que controló con el muslo y soltó su disparo, tan sorprendente hasta para Mignolet, cuyo error también fue crucial.

No le bastó al Atlético. Salvo unos cuantos minutos posteriores al 1-0, en todo el primer tiempo se jugó más a lo que pretendía el Brujas que a lo que había planeado Simeone. La velocidad del conjunto belga, rompedora, insistió en el empate, establecido en el mismo saque de esquina que ha dado tantos frutos al Atlético. Así marcó en la idea en el estadio Jan Breydel y el pasado sábado en LaLiga contra el Espanyol. Este martes lo sufrió. El golpeo fue de Tziolis al primer palo, peinado por Mechele y remachado por Ordóñez. Minuto 36. Pura estrategia. A nadie le extrañó. Tampoco cuando Oblak salvó otro gol, instantes después. El cabezazo de Vetlesen, indetectable por enésima vez para la estructura del Atlético en su llegada, lo frustró la respuesta prodigiosa del guardameta. Su mano izquierda fue un portento de reflejos. Formidable... Inquietante. Porque tal intervención refrendó la sensación inequívoca del partido, manejado por el Brujas y alejado del Atlético y sus pretensiones. Se sentía amenazado el equipo de Simeone. Su idea inicial no funcionó. Tampoco Baena. Ni la pareja Cardoso-Koke por el medio. Cada diagonal acelerada del rival sobrepasó sus líneas, vulnerables y estresadas, casi siempre unos centímetros tarde, con todo lo que eso supone para cada lance.

El final del primer tiempo, realmente, fue un alivio para el Atlético, consciente del sombrío panorama hasta entonces. Tiró sólo el gol entre los tres palos hasta el descanso. La eliminatoria en el aire. Una presión desmedida. Obligación o fracaso, sin términos medios entre esos extremos para los rojiblancos. En 45 minutos. Una prueba de carácter. Y fútbol. El Atlético fue un equipo de momentos. De contundencia ofensiva, tan reclamada por Simeone. El 2-1 fue otro ejemplo. Su segundo remate al marco fue gol. Un control con el pecho y una volea con la derecha de Johnny Cardoso, producto de una segunda jugada, expresión máxima de pegada, reivindicación contra la duda del medio estadounidense. Lo único en lo que, a esas alturas, era mejor el Atlético que el Brujas. Nada más, pero también nada menos, tan fundamental. Porque, desde ese gol, esta vez sí, cambió el encuentro, que pasó a poder del equipo rojiblanco también sobre el terreno, entre el rugido del Metropolitano, trasladado el duelo al campo visitante, ahora bajo control.