Sorloth espantó al Brujas con hat-trick: Atlético golea y avanza a los octavos de la Champions League

Agarrado a una pegada incontestable en ataque, con tres goles de <b>Alexander Sorloth</b> y otro de<b> Johnny Cardoso</b> cuando peor se sentía el equipo, el <b>Atlético de Madrid</b> doblegó al amenazante <b>Brujas </b>(4-1), se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones y respiró aliviado, a la espera del siguiente desafío: <b>Liverpool </b>o <b>Tottenham</b>.De sus cinco remates a portería, de sus cuatro ocasiones, extrajo cuatro goles para un triunfo mucho más evidente en el marcador que en el césped, por momentos en jaque por su rival, tan animoso como en la ida, pero sobrepasado por el 3-1, tan oportuno el <b>Atlético </b>para marcar sus goles cuando más dudas surgían sobre el desarrollo del choque.