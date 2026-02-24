"Se sigue sin resolver": Arbeloa envía sentencia al Barcelona y UEFA escucha palabras duras por el caso Vinicius

"Está muy bien, con muchas ganas, muy motivado para este tipo de partidos. Desde que he llegado yo está dando un grandísimo rendimiento, siendo diferencial como desea cualquier entrenador. Hay que aprovecharle al máximo, que pueda tener situaciones en el campo para demostrar todo su potencial. Y, luego, es un chico muy importante en el vestuario. Tiene mucho carácter, es un líder, y necesitamos que mañana vuelva a hacer un gran partido", valoró.Asimismo, el técnico madridista defendió que nada de lo ocurrido descentrará a Vinícius de lo deportivo. "Siempre ha demostrado mucha valentía y carácter. Cualquiera en su situación no sé cómo reaccionaría y él siempre lo ha hecho de manera valiente, demostrando una grandísima personalidad. Siempre ha sido su respuesta y lo será porque es un luchador. Seguro que saldrá a luchar y a demostrar que es uno de los mejores futbolistas del planeta".