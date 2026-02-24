"No cabe en el mundo": Courtois hace retorcer a Chilavert con su respuesta sobre Vinicius y Mbappé; Mourinho no se salva

Thibaut Courtois estuvo en conferencia de prensa en la previa del partido contra el Benfica, correspondiente a la vuelta del playoff rumbo a los octavos de final de la Champions League, que se jugará en el Bernabéu el miércoles. El arquero belga fue consultado por varios temas, pero enfatizó en el caso de racismo de Gianlucas Prestianni y Vinicius.



Lo primero, la sanción al argentino: “Estamos ante un gran momento para el fútbol para acabar con esas cosas. Nosotros en el vestuario sabemos lo que nos ha contado Vinicius. No quiero individualizar. Ha pasado en muchos momentos en el fútbol, no solo en el campo sino en los estadios. Al final la UEFA decide y es un mensaje bueno”. Dentro de su misma conferencia, aseguró que José Mourinho lo había decepecionado porque no cree que un acto racista se debe apañar a que Vinicius celebró provocando a la afición de Benfica. “Al final, Mourinho es Mourinho y como entrenador vas a defender a tu club y a tu jugador. Lo único que me decepciona es usar el festejo de Vini. No hizo nada malo. Muchos rivales lo han hecho en nuestra contra y cuando meten un gol lo celebran así. No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración”.

“Eso es lamentable también. No se pueden decir cosas así, es otro tipo de insulto. No cabe en el mundo de hoy ni en cualquier lugar, y menos viniendo de otro excompañero de profesión”.

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, aseguró que es igual de grave el presunto insulto homofóbico que el racista del jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni hacia el brasileño Vinícius Junior, y mostró confianza "al cien por cien" en su compañero, que, en "miles de batallas en el campo", nunca había denunciado, como lo hizo en Lisboa, a un rival. "Me parece igual de grave si son insultos homofóbicos. He visto las imágenes de la grada durante el partido y es deporable ver eso en un estadio. Te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer eso (gestos de mono) es lamentable. No sé si el Benfica lo ha lamentado o no. Ha dicho que va a perseguir a los aficionados que hicieron gestos de mono, pero creo que hay muchas cosas que no se han hecho bien", lamentó Courtois en rueda de prensa. "Tanto el racismo como la homofobia no podemos aceptarlo nunca. Es igual de fuerte el insulto. Si al decir eso Prestianni no se tapó la boca, tapándosela creo que sí lo dijo", añadió en referencia a unas imágenes iniciales en la celebración de Vinícius en la que el jugador del Benfica le llame presuntamente "maricón", antes de taparse la boca con la camiseta y realizar los descalificativos que activaron el protocolo antiracismo.